¡Se bajó del auto y comenzó a golpearlo! Violenta pelea quedó registrada en plena emisión del matinal: periodista de CHV también fue agredida

Un accidente de tránsito terminó convirtiéndose en una violenta pelea durante la mañana de este jueves en La Pintana, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en avenida Santa Rosa, a la altura de avenida Lo Blanco. En ese lugar, uno de los vehículos involucrados impactó a un BMW de alta gama.

Según los antecedentes conocidos hasta ahora, el automóvil tendría un encargo por robo. La situación estaba siendo verificada por las autoridades, mientras también se buscaba establecer contacto con su propietario.

Pero el procedimiento sumó un nuevo accidente. En medio de las diligencias, otros dos vehículos protagonizaron un choque por alcance en el mismo sector.

Todo terminó en una pelea frente a las cámaras

La situación tomó un giro inesperado cuando uno de los conductores comenzó a explicar lo ocurrido ante el matinal Contigo en la Mañana de CHV.

Mientras entregaba su versión en plena transmisión, un ocupante del otro automóvil se acercó y comenzó a golpearlo frente a las cámaras.

La periodista Dayanne Salazar, quien se encontraba en el lugar cubriendo el accidente, intervino para intentar aclarar qué había provocado la agresión.

Sin embargo, el momento volvió a subir de tono. Mientras la profesional realizaba preguntas, la pareja del hombre que protagonizó el ataque también habría agredido a la periodista.

Toda la situación quedó registrada durante la transmisión en vivo del matinal.

Mientras tanto, los equipos policiales continuaban con las diligencias para determinar cómo ocurrieron los accidentes y establecer las eventuales responsabilidades de los involucrados.

Pelea en vivo en CHV pic.twitter.com/dLsvCccfXg — Edo 吴 (@edowoo) October 1, 2026

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