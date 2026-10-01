«Me muero feliz»: Pamela Leiva revela el especial sueño que logró cumplir tras años de espera

Pamela Leiva cumplió un sueño que arrastraba desde su infancia. La comediante vivió una jornada especial en Fantasilandia y terminó siendo protagonista de uno de los espectáculos más reconocidos del parque.

La figura de TVN llegó esta vez al recinto de diversiones en un rol muy distinto al habitual. Leiva se puso el característico vestuario y asumió el papel de la princesa Nadine de La Monga, realizando el show frente al público.

La experiencia tuvo un significado especial para la humorista. Según contó, Fantasilandia forma parte de sus recuerdos más importantes de infancia.

«Cuando niña era el paseo que uno esperaba, que muchas veces yo lo pedía de regalo de cumpleaños, mi visita a Fantasilandia», señaló en El Medio Día, de TVN.

La comediante también recordó la ansiedad que sentía antes de cada visita al parque.

«Me acuerdo que cada vez que iba, la noche anterior no dormía de la pura emoción y de la ansiedad de que iba a estar en Fantasilandia, y cuando estaba allá decía: ‘No quiero que este día se acabe nunca’», relató.

Sin embargo, había algo más detrás de su entusiasmo por La Monga. Durante años, Pamela Leiva imaginó cómo sería estar sobre el escenario y participar directamente del espectáculo.

«Cuántas veces estuve en ese juego pensando en ‘qué ganas de estar ahí, qué ganas de bailar, de poder ser yo la que está ahí’, y que hoy día se me cumpla ese sueño», expresó.

«Me muero feliz»

La experiencia también sorprendió a la propia comediante, quien reconoció que nunca imaginó que terminaría cumpliendo aquel deseo de infancia.

«De verdad me sorprendió a mí misma de la capacidad de manifestación que tengo», comentó entre risas.

Para Leiva, el recuerdo quedará como uno de esos momentos que guardará durante toda su vida.

«Para mí es una experiencia que atesoro para siempre, que de verdad si yo me muero mañana yo me muero feliz… Es muy emocionante, muy lindo y está guardado con mucho amor en mi corazón», afirmó.

Además, la humorista compartió en redes sociales registros de su participación. En las imágenes apareció caracterizada como el personaje y recibió una lluvia de comentarios de sus seguidores.

«Es que lo hiciste a la perfección!!!! Demasiado top»; «Te ves bellísima»; «eres imparable»; «Hue… regia, te amo»; «Diosa del Olimpo», fueron algunas de las reacciones que recibió.

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