A semanas de confirmar su separación: famosa chilena es captada a los besos con su ex y filtran fotografía

Una fotografía protagonizada por Cony Capelli volvió a poner su vida sentimental en el centro de la atención.

El registro comenzó a circular durante las últimas horas y muestra a la exchica reality besando a un hombre identificado como Sebastián Daroch. La imagen fue difundida por el periodista Hugo Valencia, quien aseguró que se trataría de la expareja de Capelli.

En primera instancia, Valencia compartió la fotografía a través de sus historias de Instagram junto al mensaje: “Alerta de reconciliación farandulera”.

Más tarde, el periodista volvió a publicar el registro y lo presentó como una “exclusiva”. La imagen rápidamente generó especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.

Esto ocurre pocas semanas después de que Cony Capelli confirmara públicamente el quiebre con Daroch. La separación se produjo mientras la bailarina atraviesa su embarazo y espera a su primer hijo.

Además, durante los últimos días ya habían surgido otras señales que alimentaron las versiones sobre un eventual reencuentro. Entre ellas, la supuesta presencia de ambos en un centro comercial, situación que también provocó comentarios entre sus seguidores.

¿Qué dijo Cony Capelli?

Tras la difusión de la fotografía, Cony Capelli fue contactada por Lima Limón para conocer su versión sobre los rumores de reconciliación.

La exchica reality evitó confirmar o descartar un eventual regreso con Daroch y explicó que prefiere mantener ciertos aspectos de su vida personal en privado.

“Agradezco que me pregunten, pero en lo personal no me gusta estar explicándome todo el tiempo sobre cosas que pasan en mi vida privada”, señaló.

Luego, recordó que efectivamente confirmó el quiebre, aunque dejó abierta la posibilidad de que su situación haya cambiado desde entonces.

“Si bien confirmé el quiebre, porque es real, prefiero lo que pase entre medio dejarlo un poco para la privacidad de mi familia al menos ahora, que no tengo certeza de muchas cosas aún”, sostuvo.

Finalmente, Capelli aseguró que será ella misma quien comunique cualquier cambio importante en su situación sentimental.

“Cuando algo sea oficial, créanme que lo diré con libertad”, sentenció.

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