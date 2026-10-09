Detienen a sujeto que habría observado viviendas en zona del aluvión en Las Condes: mantenía orden de aprehensión

Un operativo policial en medio de la emergencia por el aluvión en Las Condes terminó con la detención de un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular. El procedimiento se concretó en el sector de San Carlos de Apoquindo, mientras detectives de la PDI realizaban labores de apoyo en la zona afectada.

Según los antecedentes policiales, funcionarios de la Brigada de Homicidios Sur recorrían el sector cuando detectaron, junto a personal de seguridad municipal, un vehículo con dos ocupantes de interés. Ambos estarían vinculados a un posible delito de robo con intimidación.

Operativo en zona afectada por aluvión termina con un detenido en Las Condes

Tras efectuar un control de identidad, los detectives establecieron que los dos sujetos se encontraban en situación migratoria irregular. Además, uno de ellos mantenía una orden de aprehensión vigente por lesiones menos graves, antecedente que motivó su detención, según información de ADN.

El alcalde de Las Condes, Germán Codina, había informado previamente sobre el procedimiento. La autoridad explicó que el detenido ya estaba bajo observación por su presunta participación en robos registrados en el sector.

“La PDI y los equipos municipales lograron identificar un blanco que tenían identificado hace tiempo producto de eventuales robos en los que ha participado en el sector”, afirmó.

Codina también entregó detalles sobre las circunstancias en que los funcionarios encontraron al sujeto. Según señaló, el procedimiento ocurrió mientras el hombre recorría el área afectada por la emergencia.

“Fue detenida haciendo una de estas prospecciones oculares. El hombre estaba mirando, estaba sapeando, como dicen habitualmente”, agregó el jefe comunal.

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