Luis Jara reunirá música y grandes invitados en una gala en Gran Arena Monticello: Cuándo es y cómo comprar entradas para «El Viaje»

Luis Jara prepara una noche especial para presentar oficialmente su nuevo proyecto musical. El cantante llegará a Gran Arena Monticello el próximo sábado 14 de noviembre, a las 20:00 horas, con el espectáculo “El Viaje: La Gala”.
El concierto marcará el lanzamiento de su nuevo disco, un trabajo que reúne distintas generaciones y estilos a través de seis colaboraciones.
Las entradas ya están disponibles mediante el sistema Ticketmaster.
El origen de “El Viaje”
El nuevo álbum tiene un significado especial para Luis Jara. Su concepto nació a partir de un recuerdo de infancia, cuando tenía apenas diez años.
Según cuenta el cantante, mientras viajaba en una antigua micro decidió que quería dedicar su vida a la música. Esa experiencia terminó convirtiéndose en la inspiración para un disco que representa el recorrido que ha construido durante su carrera.
“Por eso este viaje es tan significativo, porque une generaciones, porque es una ruta que se fue armando en el camino, pero que ha sido más sólida que cualquier recorrido que pudo haberse escrito en un papel”, cuenta Luis Jara.
“El Viaje” tiene además una característica inédita dentro de su discografía: es el primer álbum de su carrera construido completamente a partir de colaboraciones.
El artista explicó que cada encuentro le permitió explorar nuevos sonidos y compartir con intérpretes de distintas generaciones.
“Cada colaboración es como si fuera un paradero musical obligado, que nos obliga a detenernos por un buen rato a escuchar una sonoridad nueva, nuevas energías”, explica el cantante.
Las colaboraciones que ya se conocen
El proyecto ya cuenta con algunos adelantos. Uno de ellos es “Tú me haces falta”, canción que Luis Jara grabó junto a Entremares.
También presentó “Tengo Miedo”, colaboración realizada junto a A Los Cuatro Vientos.
A estos temas se sumará próximamente “Empezar de nuevo”, canción que interpreta junto a Ignacio Ormazábal. Se trata de una ranchera balada que llegará próximamente a las plataformas digitales.
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