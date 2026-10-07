Luis Jara e Ignacio Ormazábal revelan en Radio Corazón cómo nació su inesperada colaboración: «Aquí hay algo…»

Luis Jara e Ignacio Ormazábal llegaron hasta los estudios de Radio Corazón para presentar “Empezar de nuevo”, su nueva colaboración. En conversación con La Mañana de la Corazón, ambos artistas repasaron el origen de esta alianza y el proceso que los llevó a grabar juntos.

Todo comenzó a través de redes sociales. Luis Jara recordó que buscaba un telonero para uno de sus shows y recibió múltiples recomendaciones sobre Ignacio.

Luis Jara recuerda el momento en que descubrió a Ignacio Ormazábal

“Hice un ejercicio digital en Instagram… digo ‘necesito que ustedes me sugieran un telonero para mi show de Arena Monticello’ y explota el Instagram con Ignacio… Tuvimos un millón de reproducciones… Cuando lo escuché cantar dije: ‘Wow, aquí hay algo’”.

Tras compartir escenario, el cantante tuvo claro que quería volver a trabajar con el joven artista.

“Ignacio abrió mi espectáculo, la gente lo amó… Y yo mismo me dije: ‘La próxima vez que yo grabe con alguien nuevo o joven va a ser Ignacio’, y aquí estamos”.

Para Ignacio, la noticia también fue inesperada. De hecho, recordó la reacción de su padre cuando recibió el llamado de Luis Jara.

“Mi papi no se la podía creer… me llamó y me dijo: ‘Adivina quién me habló… me habló don Luis Jara’. Yo le dije: ‘Estás lesando’”.

La grabación también marcó una experiencia especial para ambos. Los artistas decidieron interpretar la canción juntos en el estudio.

“Nos fuimos al estudio y grabamos juntos, casi en el mismo micrófono al mismo tiempo, y fue muy bonito”, contó Luis Jara.

Ignacio, en tanto, destacó lo aprendido durante el proceso.

“Aprendí bastante de don Lucho… Está la perseverancia en hacer bien las cosas, es muy perfeccionista… Uno nunca termina de aprender y yo soy muy abierto a aprender”.

La colaboración además tuvo un registro audiovisual particular, grabado en plena Vega Central.

“Hicimos como una intervención urbana, interrumpimos, no avisamos nada… Instalamos una tarima al medio de las frutas, las verduras… La gente me lloraba emocionada, fue muy bonito”, relató Luis Jara.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google