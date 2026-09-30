Filtran los tres primeros nombres que podrían llegar al Festival de Viña 2027

Aún faltan varios meses para una nueva edición del Festival de Viña, pero los primeros rumores sobre la parrilla de Viña 2027 ya comenzaron a circular.

La información fue comentada en Plan Perfecto, donde el panelista Patricio Sotomayor reveló tres nombres que, según sus antecedentes, podrían llegar al escenario de la Quinta Vergara.

Una italiana, dúo chileno y un urbano

Entre los artistas mencionados aparece una figura internacional que mantiene un vínculo histórico con el certamen: Laura Pausini.

La cantante italiana debutó en el Festival de Viña en 1997. Casi dos décadas después, regresó al escenario en 2014 para reencontrarse con el público chileno.

Su eventual retorno marcaría una nueva presentación de la intérprete, reconocida por éxitos ligados al pop y las baladas románticas.

Otro de los nombres que surgió corresponde a Arcángel. El cantante puertorriqueño también conoce la Quinta Vergara, aunque su anterior participación ocurrió bajo una modalidad diferente.

En 2019, el artista apareció durante la última jornada del festival como invitado de Bad Bunny. Ahora, de concretarse su llegada, tendría la oportunidad de presentarse con un espectáculo propio.

El tercer nombre mencionado por Sotomayor es nacional. Se trata de Los Vásquez, dúo chileno que en anteriores ocasiones ha estado relacionado con posibles negociaciones para llegar al certamen.

Según lo comentado en el programa, esta vez las conversaciones habrían avanzado y los intérpretes estarían contemplados entre las opciones para la próxima edición.

Por ahora, ninguno de estos tres nombres ha sido anunciado oficialmente por la organización del Festival de Viña.

Cabe recordar que Karen Doggenweiler y Rafael Araneda estarán a cargo de la animación de Viña 2027.

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