Tonka Tomicic habría ganado una fortuna en plataforma para adultos: Daniella Chávez estimó el millonario monto

Tonka Tomicic volvió a sorprender con una confesión relacionada con el extenso periodo en que permaneció alejada de la televisión.

Durante su programa radial, la animadora de Mega recordó que estuvo más de dos años sin trabajo. En ese contexto, comenzó a analizar distintas formas de generar ingresos.

Entre las alternativas que consideró estuvo incluso trabajar como conductora de Uber. Sin embargo, hubo otra posibilidad que despertó especial curiosidad: crear una cuenta en OnlyFans.

Tomicic contó que no se trató solamente de una idea pasajera. De hecho, decidió investigar cómo funcionaba el negocio y llegó a reunirse con Daniella Chávez, reconocida por su trabajo en la plataforma.

“Empecé a calcular. Me llegué a juntar hasta con Daniella Chávez. No, si hice una investigación de mercado. Porque estaba sin pega”, relató la animadora.

La millonaria estimación que entregó Daniella Chávez

La confesión posteriormente fue abordada en Hay que decirlo, donde Cecilia Gutiérrez quiso conocer cuánto podría haber generado Tomicic considerando su popularidad.

Para ello, la periodista tomó contacto con Daniella Chávez. La modelo entregó una estimación basada en un eventual perfil de la animadora.

Según explicó Gutiérrez en pantalla, Chávez calculó que Tomicic podría haber obtenido una millonaria suma durante su primer mes, incluso sin recurrir a contenido explícito.

“Según lo que ella estima, la Tonka en su primer mes, abriendo un OnlyFans solo con fotos sugerentes ganaría 250 millones de pesos”, señaló la periodista.

La proyección también contempló un escenario de seis meses dentro de la plataforma.

“La Daniella dice que, según lo que ella estima, en los primeros seis meses de OnlyFans la Tonka podría haber ganado 1.500 millones de pesos”, agregó Gutiérrez.

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