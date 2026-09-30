Famoso chileno revela que ha estado con más de 200 mujeres y en redes no le tuvieron piedad: «Dale color, gorreado cul…»

Vardoc, cuyo nombre real es Nicolás Liñán, volvió a generar comentarios tras participar en el podcast «Nada Que Perder», de Once Stream.

Durante la conversación con Roberto Cox, el creador de contenido recordó distintas etapas de su vida y habló sobre su experiencia produciendo contenido para adultos.

En medio de la charla, entregó un inesperado detalle sobre sus relaciones antes de ingresar a esta industria.

La confesión de Vardoc

Según relató, desde que comenzó a producir contenido +18, ha estado con más de 100 mujeres. Sin embargo, aseguró que esa cifra sería similar a la cantidad de personas con las que se relacionó antes de dedicarse a este rubro.

«No sé, yo antes de hacer contenido para adultos, también estuve con una cantidad similar de personas en mi vida privada», aseguró.

Luego, Vardoc hizo referencia a la atención que reciben algunas figuras públicas y comentó: «¿Para qué nos vamos a estar sacando la carta entre gitanos?… a ustedes les deben hablar caleta de chicas, tipo ‘oye, veámonos’».

El creador de contenido incluso elevó la cifra y afirmó: «Antes estuve con 200 personas por lo bajo, si es que no más».

Durante la conversación, también contó que en algunas ocasiones llegó a estar con más de una mujer durante el mismo día.

«Imagínate quedas soltero hace nada hue… y te hablan diez minas, están todas buenas y todas te quieren ver», expresó.

La reacción en redes sociales

Las declaraciones rápidamente llamaron la atención de los usuarios. El propio podcast compartió un registro del momento en sus redes sociales, donde la confesión generó diversas reacciones.

Algunos usuarios cuestionaron los dichos de Vardoc y otros aprovecharon la publicación para recordar episodios de su pasado.

«Jajaja dale color, gorreado cu…», escribió uno de los usuarios, haciendo referencia a una infidelidad que sufrió Vardoc anteriormente.

Otros comentarios apuntaron directamente a la veracidad de sus declaraciones.

«Dime de qué te jactas y te diré de qué careces»; «no le creo nadaa»; «Y después despertó», fueron algunas de las respuestas que recibió el registro.

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