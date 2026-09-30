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¿A qué hora empieza a llover en Santiago este viernes? El pronóstico de Michelle Adam por las tormentas eléctricas

Santiago vivirá un drástico salto térmico. Según anunció la meteoróloga Michelle Adam, este viernes regresan las lluvias a la capital con montos de entre 5 y 10 mm.

30 Sep, 2026. 15:13 hrs

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