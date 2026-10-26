Estuvo alejado de la televisión durante años: Bastián Paz reaparece en redes y sorprende con nuevo registro

Un nuevo registro de Bastián Paz comenzó a circular en redes sociales. El comediante chileno apareció junto a Caraco Duende, personaje del Torneo de Cell, en un video grabado en una feria.

La publicación permitió ver nuevamente al humorista, quien lleva años alejado de la televisión. En las imágenes, Paz aparece utilizando una silla de ruedas mientras comparte con el conocido personaje.

Durante el registro, el comediante lanzó una frase que llamó la atención: «Ahora ya camino con el Caraco Duende».

Bastián Paz alcanzó popularidad gracias a su participación en el programa «Coliseo Romano». Su carrera también tuvo uno de sus momentos más recordados en el Festival de Viña del Mar 2013, donde se presentó ante el público de la Quinta Vergara.

Bastián Paz y los problemas de salud que ha enfrentado

En junio de 2024, el humorista manifestó públicamente sus ganas de regresar al Festival de Viña del Mar. En esa oportunidad, pidió una nueva oportunidad para presentarse en el escenario que marcó un hito en su trayectoria.

Durante esa misma instancia, Paz entregó detalles sobre su estado de salud y reveló que enfrentaba varios diagnósticos. Entre ellos, mencionó síndrome cerebeloso, diabetes insípida, histiocitosis X e hipertiroidismo.

El comediante también explicó que utilizaba una silla de ruedas. Según señaló entonces, caminar le provocaba un gran cansancio, lo que dificultaba sus desplazamientos.

Por ahora, el reciente video no entrega nuevos antecedentes sobre su condición médica. Tampoco permite determinar si ha experimentado cambios en su estado de salud.

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Bastián Paz reaparece en redes sociales: así luce el humorista tras años alejado de la TV

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