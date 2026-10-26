¡Concurso! Gana entradas para celebrar Halloween en TeenZania con Radio Corazón

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KidZania Santiago se prepara para celebrar Halloween con una nueva edición de TeenZania, un evento especialmente diseñado para adolescentes que buscan disfrutar de un panorama diferente junto a sus amigos.

La actividad se realizará este 31 de octubre y está dirigida a jóvenes de entre 13 y 17 años. La propuesta busca ofrecerles un espacio propio para compartir, conocer gente y divertirse en un ambiente seguro, sin la presencia de padres ni hermanos pequeños.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una ambientación especial de Halloween, DJ en vivo y zonas de baile. Además, tendrán la oportunidad de explorar más de 60 profesiones y juegos de rol adaptados para su edad.

De esta manera, TeenZania invita a los jóvenes a vivir una experiencia distinta, donde podrán poner a prueba sus habilidades, participar en diferentes actividades y crear recuerdos junto a sus amigos.

El evento forma parte de la apuesta de KidZania Santiago por ampliar su oferta de entretenimiento y desarrollar experiencias pensadas para distintas generaciones. En el caso de TeenZania, el objetivo es entregar mayor autonomía a los adolescentes, siempre dentro de un entorno controlado y con protocolos de seguridad.

Las entradas para esta edición especial ya están a la venta a través del sitio oficial de KidZania Santiago, con diferentes descuentos y promociones disponibles.

¿Cómo participar por entradas para TeenZania Halloween?

¡En Radio Corazón queremos que seas parte de esta experiencia! Participar es muy sencillo. Solo debes completar el formulario que encontrarás a continuación para participar por entradas para TeenZania Halloween en KidZania Santiago.

No pierdas la oportunidad de disfrutar una noche llena de música, baile y entretención junto a tus amigos. ¡Participa y prepárate para celebrar Halloween de una manera diferente!

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