¡Concurso! Gana entradas para celebrar Halloween en TeenZania con Radio Corazón

KidZania Santiago se prepara para celebrar Halloween con una nueva edición de TeenZania, un evento especialmente diseñado para adolescentes que buscan disfrutar de un panorama diferente junto a sus amigos.
La actividad se realizará este 31 de octubre y está dirigida a jóvenes de entre 13 y 17 años. La propuesta busca ofrecerles un espacio propio para compartir, conocer gente y divertirse en un ambiente seguro, sin la presencia de padres ni hermanos pequeños.
Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una ambientación especial de Halloween, DJ en vivo y zonas de baile. Además, tendrán la oportunidad de explorar más de 60 profesiones y juegos de rol adaptados para su edad.
De esta manera, TeenZania invita a los jóvenes a vivir una experiencia distinta, donde podrán poner a prueba sus habilidades, participar en diferentes actividades y crear recuerdos junto a sus amigos.
El evento forma parte de la apuesta de KidZania Santiago por ampliar su oferta de entretenimiento y desarrollar experiencias pensadas para distintas generaciones. En el caso de TeenZania, el objetivo es entregar mayor autonomía a los adolescentes, siempre dentro de un entorno controlado y con protocolos de seguridad.
Las entradas para esta edición especial ya están a la venta a través del sitio oficial de KidZania Santiago, con diferentes descuentos y promociones disponibles.
¿Cómo participar por entradas para TeenZania Halloween?
¡En Radio Corazón queremos que seas parte de esta experiencia! Participar es muy sencillo. Solo debes completar el formulario que encontrarás a continuación para participar por entradas para TeenZania Halloween en KidZania Santiago.
No pierdas la oportunidad de disfrutar una noche llena de música, baile y entretención junto a tus amigos. ¡Participa y prepárate para celebrar Halloween de una manera diferente!
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