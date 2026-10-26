¿Habrá matrimonio? Melina Noto explica por qué aún no se casa con Pangal Andrade

Melina Noto sorprendió al hablar de sus planes de matrimonio con Pangal Andrade. Aunque la pareja ya ha conversado sobre la posibilidad de llegar al altar, la periodista reconoció que la boda no está entre sus prioridades inmediatas.

La comunicadora abordó el tema durante su participación en La Divina Comida. Allí, Luis Jara le preguntó directamente si le gustaría casarse con el deportista, lo que dio paso a una sincera conversación sobre su futuro familiar.

Noto reconoció que, en algún momento, imaginó que el matrimonio podría haber ocurrido antes de convertirse en madre. “Hemos hablado del tema… Creo que yo me debería haber casado antes de tener la guagua”, comentó.

Sin embargo, la llegada de su hija cambió sus prioridades. Actualmente, la periodista considera que la pequeña todavía es muy chica para pensar en una celebración que también implicaría organizar una despedida de soltera y disfrutar de una luna de miel.

Además, reveló que tiene intenciones de volver a ser madre. “Ahora, ¿cómo hago la despedida de soltera? ¿Cómo me voy a mi luna de miel? Está muy chiquita la guagua, y cuando crezca un poco se viene la segunda”, explicó.

Melina Noto revela cuándo se casaría con Pangal Andrade

Durante el programa, la periodista también sorprendió al entregar un plazo tentativo para dar el siguiente paso en su relación con Andrade.

“Yo me voy a casar en unos ocho años”, afirmó, dejando en claro que no tiene apuro por concretar la ceremonia.

Según explicó, le gustaría esperar hasta que sus hijos tengan aproximadamente cuatro o cinco años. De esa manera, podrían quedarse al cuidado de sus abuelas mientras ella y Pangal disfrutan de una extensa luna de miel.

Pese a que la boda todavía parece lejana, Noto reconoció que sí le gustaría recibir una propuesta de matrimonio por parte del deportista. “A mí me gustaría casarme y me gustaría que me pidiera matrimonio”, sostuvo.

La conversación también involucró a Pedro Astorga, primo de Pangal, quien se sumó al tema con una divertida intervención. Entre risas, se ofreció para organizar la despedida de soltero del deportista.

“Soy el único de los primos que va quedando soltero”, cerró Astorga.

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