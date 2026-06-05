«Parta por casa, señor Presidente»: Yerko Puchento arremete contra el registro de vándalos y apunta a reconocidos políticos

Yerko Puchento nuevamente dio que hablar por sus rutinas en donde aborda temas de política. El humorista esta vez se lanzó con todo contra la nueva iniciativa impulsada por el gobierno.

«Levanten la mano los que hayan tomado copete en la calle o los que hayan tenido sexo en la calle«, señaló el comediante al público de el Club de la Comedia.

Esto debido al nuevo proyecto de ley, sobre el registro de vándalos e incivilidades. «Todos los que levantaron la mano quedaron inhabilitados de ir a programas de CHV. Lo siento mucho, pero así es el registro de vándalos en este país«, señaló.

«Además, cagaron con los beneficios sociales, no tienen PGU, así que se la van a tener que arreglar solitos», continuó. Posteriormente, señaló «El registro no es sólo para ustedes. Hoy se hizo el registro de vándalos a nivel de rostros de canales de televisión y ya tenemos la resolución».

«Por sexo en la vía pública, JC Rodríguez; por daños al patrimonio; se condena a Junior Playboy por tratar mal a Raquel Argandoña«, comentó.

El mensaje que le envió Yerko Puchento

Sin embargo, el comediante en momento de su rutina le lanzó un mensaje al mandatario. «Presidente Kast, que este registro nacional de vándalos incluya a todos los vándalos de este país y no solamente a los pobres giles que se toman una cerveza afuera del estadio el día domingo«.

Además, agregó «Cuando Andrés Chadwick tiene contactos impropios con un fiscal corrupto, también es una incivilidad; cuando Monsalve usó el cargo de poder para tomar pisco sour con una subalterna, también es incivilidad».

Así continuó «Cuando la ex Presidenta del Senado le corta la cola a sus trabajadores y asesores para pagar la nana de la casa, también es incivilidad. Así que si va a hacer un registro, parta por casa, señor Presidente«.

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