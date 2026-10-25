Acusaron a Yoan Amor de salir de La Noche tras problemas con el alcohol, pero el aclaró: «No me echó nadie, me fui porque tenía problemas con…»

Yoan Amor, exvocalista de La Noche, decidió responder públicamente a un artículo que lo acusó de “colgarse” de Leo Rey y de que la banda lo habría despedido por carretero, no llegar a los ensayos, y otras irresponsabilidades.

Mediante un video en sus redes sociales, el cantante entregó su versión de los hechos y desmintió que la agrupación lo hubiera echado. Además, reveló que recibió una llamada amenazante días antes de que se difundieran las acusaciones.

El músico explicó que su salida se produjo principalmente por los conflictos que mantenía con el baterista de la banda: “A mí no me echó nadie. Yo me fui por las mías, porque tenía problemas con el baterista”.

La versión de Yoan Amor

En su declaración, Yoan Amor aseguró que la relación con el baterista se volvió cada vez más complicada. Según relató, el integrante lo ninguneaba y evitaba responderle cuando intentaba hacerle preguntas.

El cantante también afirmó que su compañero utilizaba su experiencia musical, sus pasos por festivales de Viña y su condición de integrante de mayor edad para marcar diferencias dentro del grupo.

Yoan Amor reconoció que estos desencuentros influyeron en su comportamiento. Sobre las acusaciones relacionadas con su vida nocturna, el artista reconoció que durante su etapa en La Noche disfrutó de las fiestas. El cantante ingresó a la agrupación cuando tenía 23 años, en pleno auge de su popularidad.

“Carreteé muchísimo, pero siempre responsable”, recordó.

El exintegrante de La Noche también abordó sus dificultades personales y admitió que tuvo problemas con el alcohol y las adicciones.

Según explicó, este sería el tema detrás de la llamada amenazante que recibió antes de la publicación del artículo. El cantante aseguró que conserva una grabación de la conversación telefónica, en la que, de acuerdo con su relato, le advirtieron que revelarían esos antecedentes.

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