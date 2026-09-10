Rostro de TV dijo en viral “me voy a culi… a la Faloon”, lo funaron y ahora Raimundo Cerda reaccionó: ojo a su respuesta

Carlos “Kaoto” Águila rompió el silencio luego de protagonizar un polémico video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El registro muestra al exparticipante de “Volverías con tu ex? 2” compartiendo durante un carrete. En medio de la situación, lanzó fuertes insultos contra Raimundo Cerda.

Además, realizó un vulgar comentario relacionado con Faloon Larraguibel, situación que generó diversas reacciones en redes sociales.

«Cuico cu… te presté ropa todos estos años (…) me voy a cu… a la Faloon», se escucha decir a Kaoto en el registro.

Ante la repercusión que alcanzaron sus palabras, el joven decidió referirse públicamente a lo ocurrido.

A través de sus redes sociales, Kaoto reconoció que sus dichos estuvieron fuera de lugar y ofreció disculpas.

«Fue una falta de respeto y no tiene justificación», manifestó.

El exchico reality también intentó separar el conflicto con Cerda de los dichos sobre Faloon.

«Mi problema era con Rai y no correspondía involucrarla a ella ni referirme de esa manera», explicó.

Cabe recordar que Kaoto mantiene una relación con Ludmila Ksenofontova.

Junto con sus disculpas, el joven aseguró que buscará aprender de lo ocurrido y evitar repetir una situación similar.

«Me toca aprender de este error y ser mucho más consciente de ahora en adelante», afirmó.

La respuesta de Raimundo Cerda

Las disculpas de Kaoto no evitaron la respuesta de Raimundo Cerda.

El exchico reality abordó la polémica mediante un mensaje enviado a Camila Campos, panelista de “Zona de Estrellas”.

En sus declaraciones, Cerda dejó claro que no pretende alimentar el conflicto.

«Prefiero no opinar sobre este tipo de personas porque justamente eso es lo que busca: pantalla y atención. Me parece una forma muy baja y vulgar de buscar protagonismo», señaló.

Raimundo también cuestionó las intenciones detrás de los dichos de Kaoto.

«No voy a darle espacio ni alimentar ese tipo de comportamiento. Hay gente que busca fama a cualquier costo, pero conmigo no la va a conseguir. Es un oportunista y sediento desesperadamente de ser alguien», lanzó.

Pese a que ambos compartieron durante su paso por “Volverías con tu ex? 2” e incluso fueron amigos, Cerda aseguró que no está interesado en retomar la polémica.

Finalmente, el exchico reality también apuntó contra el espacio que algunos personajes reciben en televisión.

«Creo que la televisión debería ser mucho más cuidadosa con a quién darle espacio», sentenció.

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