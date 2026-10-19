Expareja de Nano Calderón sorprendió al revelar que está embarazada: este fue su mensaje

Una importante noticia personal compartió Erika Robayó este lunes. La expareja de Nano Calderón confirmó que está embarazada y emocionó a sus seguidores con un mensaje dedicado al bebé que espera.

La joven dio a conocer la noticia a través de sus historias de Instagram. Allí publicó una fotografía de una ecografía y expresó los sentimientos que la acompañan durante esta nueva etapa de su vida.

“Hay noticias que te cambian la vida para siempre, que llenan tu corazón de emociones y te hacen mirar el futuro con otros ojos”, escribió al presentar el registro.

En la misma publicación, Robayó manifestó la felicidad que siente ante la llegada de su bebé. También explicó cómo este embarazo ha cambiado su manera de mirar el futuro.

“Mi corazón tiene un motivo más para latir con fuerza y mi vida una razón más para creer en los milagros”, expresó.

La joven cerró su dedicatoria con unas tiernas palabras para su futuro hijo o hija. “Te espero con todo mi amor, mi bebé”, agregó.

¿Llega un nuevo Calderón?

El anuncio no pasó inadvertido en redes sociales. Esto, debido a que llega pocas semanas después de que se conociera el quiebre entre Erika Robayó y Nano Calderón, hijo de Raquel Argandoña y Hernán Calderón.

La coincidencia despertó interrogantes sobre una posible paternidad del joven. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación de que Nano Calderón sea el padre del bebé.

Además, Robayó no mencionó a su expareja en la publicación ni entregó detalles sobre la identidad del padre.

Una de las frases que más llamó la atención apareció al final de su mensaje, donde dejó una dedicatoria que apunta a enfrentar esta etapa junto a su bebé.

“Con amor, una mamá que ya te ama más de lo que las palabras pueden explicar. Somos tú y yo”, concluyó.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google