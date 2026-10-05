Importante figura de la TV sorprende con inesperada confesión en vivo: “Yo podría ejercer la prostitución VIP”

Pamela Díaz volvió a llamar la atención por sus declaraciones en pantalla. Esta vez, la conductora protagonizó un particular momento durante una conversación en “Mañana te cuento”, programa de Once Stream.

Todo comenzó cuando La Fiera comentó la situación de una amiga que se dedica a crear contenido para adultos en internet. El tema rápidamente llevó al panel a conversar sobre los límites que cada persona tendría frente a los deseos y fetiches de otros.

La declaración de Pamela Díaz

En medio del debate, Pamela Díaz planteó una particular teoría. Según explicó, todas las personas tendrían un precio para acceder a determinadas experiencias.

“Yo creo que sí, que todo el mundo tiene un precio. De hecho, siempre he dicho que yo podría ejercer la prostitución VIP”, lanzó la animadora.

La declaración provocó inmediatas reacciones entre sus compañeros de programa. Rodrigo “Gallina” no dejó pasar la oportunidad y apuntó directamente a las consecuencias que podrían tener sus palabras.

“Esa cuña está malísima (…) se regaló a los medios”, comentó entre risas.

Lejos de retractarse, Pamela continuó desarrollando su punto y llevó la conversación hacia sus propias amigas. La Fiera aseguró que varias de ellas cumplen con características que las convertirían, según su particular análisis, en mujeres muy cotizadas.

“Piense así, y yo les digo a mis amigas: ‘nos hemos comido cada hue…’”, comentó con humor.

Luego, destacó las cualidades de sus cercanas: “Porque mis amigas son estupendas, son preciosas. (Tienen) los medios forros, operadas enteras, simpáticas, independientes”.

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