El Chacotero Sentimental: las historias que Chile le contó al Rumpy durante 30 años ahora tienen su propio libro

Durante tres décadas, miles de personas encontraron en un teléfono y un micrófono un espacio para contar aquello que muchas veces preferían guardar en silencio. Amores, infidelidades, secretos familiares, reconciliaciones y confesiones marcaron la historia de El Chacotero Sentimental, programa que ahora llega a las librerías con su propio libro.

Publicado por el Fondo de Cultura Económica, El Chacotero Sentimental. El libro recorre los principales momentos de un programa que se transformó en un fenómeno de la radio chilena y que continúa acompañando a distintas generaciones desde Radio Corazón.

La historia comenzó en 1996, cuando Roberto Artiagoitia, más conocido como El Rumpy, tomó el micrófono en Rock&Pop. Durante cuatro años, el espacio revolucionó el lenguaje radial con una fórmula sencilla: abrir los teléfonos y escuchar las historias de quienes estaban al otro lado de la línea.

Posteriormente, el programa llegó a Radio Corazón, donde encontró su casa definitiva y construyó una comunidad que se mantiene hasta hoy.

El libro también aborda la historia personal del Rumpy y su camino desde estudiante de comunicación audiovisual hasta convertirse en uno de los personajes más reconocibles de la radio chilena.

El lanzamiento del libro

El lanzamiento oficial se realizará el jueves 22 de octubre, a las 19:00 horas, en el Bar Liguria de Manuel Montt.

El encuentro contará con la participación de El Rumpy, el periodista y escritor Óscar Contardo y el músico y compositor Mauricio Durán. La conversación será moderada por el periodista Patricio Cuevas.

Además, Radio Corazón acompañará este hito con un especial que incluirá una cronología, material de archivo, entrevistas y algunos de los momentos más recordados del programa.

La conversación también será grabada íntegramente y posteriormente estará disponible vía streaming en las plataformas de PRISA Media Chile.

El Chacotero Sentimental. El libro ya está disponible a través del Fondo de Cultura Económica. Además, cuenta con un 10% de descuento por tiempo limitado utilizando el código RUMPY.

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