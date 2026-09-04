Pamela Díaz toma inesperado rumbo tras su salida de “Hay que decirlo”: compartirá pantalla con reconocido animador

El futuro de Pamela Díaz en Canal 13 ya tiene respuesta. A solo días de confirmar su salida de “Hay que decirlo”, la señal reveló este jueves el nuevo proyecto que marcará el regreso de la animadora a la pantalla.

La “Fiera” será una de las figuras principales de “Vértigo extremo”, espacio que volverá durante el segundo semestre de 2026. En esta nueva apuesta, Díaz compartirá la conducción con Sergio Lagos, formando una dupla que ya fue presentada por el canal en redes sociales.

Pamela Díaz ya tiene nuevo proyecto en Canal 13 tras dejar “Hay que decirlo”

“Dupla inédita”, escribieron desde Canal 13 junto a fotografías de ambos animadores, confirmando así quiénes estarán al frente del programa.

El formato tendrá elementos de un mini reality y pondrá a prueba a seis famosos. Los participantes deberán abandonar su rutina y enfrentarse a distintos desafíos ligados a oficios y trabajos de la vida real.

Cada lunes asumirán una nueva jornada laboral, donde deberán demostrar sus habilidades, capacidad de adaptación y disposición para desenvolverse en escenarios completamente diferentes a los que conocen.

En medio de estas experiencias aparecerán Pamela Díaz y Sergio Lagos, quienes acompañarán a los famosos durante los distintos retos que deberán enfrentar.

De esta manera, se despeja una de las principales interrogantes que surgió tras la salida de la animadora de “Hay que decirlo”, anunciada durante la emisión del programa del jueves de la semana pasada.

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