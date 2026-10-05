Hijo de Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro sorprende en redes con su polola: cumplieron especial hito

Joaquín Rodríguez, hijo de Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro, celebró un importante momento de su relación.

El joven cantante cumplió un año de pololeo con Sebastiana Aguerreberry. Para marcar la fecha, compartió una serie de fotografías junto a su pareja en Instagram.

El hijo del animador armó un collage con distintos momentos que han vivido juntos. Además, acompañó las imágenes con un romántico mensaje dedicado a la joven.

“Un año siendo el más afortunado”, escribió Joaquín Rodríguez en la publicación.

El registro también permitió conocer algunos detalles de la celebración. La pareja disfrutó de una tranquila jornada en casa, que incluyó una cena con sushi y una película.

¿Quién es Sebastiana Aguerreberry?

Sebastiana Aguerreberry también está vinculada al mundo artístico. La joven es cantante y modelo, mientras que además estudia Nutrición.

En redes sociales mantiene una activa presencia. Su cuenta de Instagram suma más de 34 mil seguidores, donde suele compartir contenido relacionado con alimentación y hábitos saludables.

La relación entre ambos comenzó a generar atención pública meses atrás. Según consignó Tiempo X, una de las primeras señales apareció en mayo pasado.

En aquella oportunidad, Joaquín Rodríguez publicó una fotografía junto a Sebastiana.

Desde entonces, ambos han compartido distintos registros y mensajes en redes sociales. De esta manera, han mostrado algunos momentos de su relación a sus seguidores.

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