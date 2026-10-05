“Ha sido un camino difícil”: Cony Capelli emociona a horas de enfrentar un momento decisivo en su embarazo

Cony Capelli atraviesa días especialmente importantes en su embarazo. La ganadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile está a poco de conocer el sexo de su primer hijo y decidió compartir con sus seguidores una profunda reflexión sobre este proceso.

La bailarina utilizó sus historias de Instagram para mostrar cómo se siente antes de una fecha que espera con mucha emoción. En el registro aparece con los ojos cerrados y una lágrima recorriendo su rostro.

La profunda reflexión de Cony Capelli

Junto a la fotografía, reveló que solo faltan dos días para conocer si su bebé será niño o niña.

“Pensar que en dos días sabré el sexo de mi pollit@ me trae tanto orgullo y emoción”.

Capelli también aprovechó la instancia para hablar sobre las dificultades que ha enfrentado durante la gestación. Según explicó, no ha sido un periodo sencillo, aunque actualmente asegura sentirse en una etapa distinta.

“Ha sido un camino difícil, pero al fin creo poder estar disfrutando cada semana, cada día”.

La exchica reality además contó que este proceso le ha permitido cambiar la forma en que se relaciona consigo misma. En ese sentido, aseguró que hoy intenta vivir el embarazo desde un lugar más amable.

“Tratándome con amor, sintiéndome merecedora de todo lo lindo y viéndome como una hermosa futura mamá”.

De esta forma, Cony Capelli espera conocer este martes 6 de octubre el sexo de su primer hijo. La instancia marcará un nuevo momento dentro de un embarazo que ha compartido parcialmente con sus seguidores.

Cabe recordar que, durante esta etapa, la bailarina también confirmó el término de su relación con Sebastián Daroch, padre de su bebé. La separación ocurrió a mediados de septiembre y fue la propia Capelli quien comunicó públicamente el quiebre.

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