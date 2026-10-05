¿Hasta qué día se extenderán las lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana?: Revisa el pronóstico de Alejandro Sepúlveda Revisa el pronóstico de Mega con Alejandro Sepúlveda sobre el inusual temporal de octubre en Santiago. Descubre qué días lloverá y los montos esperados. 05 Oct, 2026. 16:22 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Supo la verdad tras años y confesó en El Chacotero Sentimental: Auditor se enamoró de una joven casada y tuvo una noche de pasión con un trágico final Lluvia en Santiago: ¿Cuánto durarán las precipitaciones esta semana en la capital? Historia de alto impacto en El Chacotero Sentimental: Llamó la madre de un sacerdote para confesar el inesperado caso que remeció a la comunidad Lluvia en Santiago: Meteoróloga de Mega confirmó semana lluviosa para la región Metropolitana “Ha sido un camino difícil”: Cony Capelli emociona a horas de enfrentar un momento decisivo en su embarazo Hijo de Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro sorprende en redes con su polola: cumplieron especial hito Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado