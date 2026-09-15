Famoso rostro de TV confirma su separación a meses de anunciar su embarazo: «Por mi bebé que viene en camino quiero estar tranquila»

La relación de Cony Capelli y Sebastián Daroch llegó a su fin. La propia ganadora de la primera temporada de «Gran Hermano Chile» confirmó el quiebre, a pocos meses de anunciar que ambos serían padres.

La situación comenzó a generar especulaciones entre sus seguidores. Esto ocurrió luego de que Capelli y Daroch dejaran de seguirse mutuamente en Instagram.

El detalle no pasó desapercibido y rápidamente surgieron rumores sobre una posible separación. Ante la ola de comentarios, la exchica reality decidió aclarar públicamente qué estaba ocurriendo.

Cony Capelli confirma quiebre con el padre de su bebé

En conversación con el portal LimaLimón, Cony Capelli confirmó que efectivamente terminó su relación con Sebastián Daroch.

«Lo confirmo, nada más por mi bebé que viene en camino quiero estar tranquila», señaló la influencer al citado medio.

El quiebre se produce en medio del embarazo de Capelli. La pareja había sorprendido a sus seguidores en julio pasado al revelar que esperaba a su primer hijo.

En aquella oportunidad, ambos compartieron un emotivo video en redes sociales. Con el registro, anunciaron públicamente que se convertirían en padres.

Sin embargo, poco más de dos meses después de aquella revelación, la relación llegó a su fin.

Ahora, Capelli aseguró que su principal intención es mantener la tranquilidad durante esta etapa. La ganadora de «Gran Hermano Chile» también dejó claro que quiere enfocarse en su bebé, que viene en camino.

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