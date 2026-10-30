Gepe revela detalles de «Oro», su nuevo álbum: «Me demoré básicamente 20 años en hacerlo»

El cantante chileno Gepe celebra más de dos décadas de trayectoria con «Oro», su duodécimo álbum de estudio. El proyecto propone un viaje por algunas de las canciones más queridas de su carrera, pero con nuevos arreglos y colaboraciones especiales.

En conversación con Radio Corazón, el artista explicó que este trabajo representa una idea que llevaba años dando vueltas en su cabeza. «Este es el disco que me demoré básicamente 20 años en hacerlo. Incluye canciones de mi primer disco que fue lanzado por ahí el 2005 y son reversiones de algunas de mis canciones más queridas», comentó.

Gepe presenta «Oro», el disco con el que reinterpreta sus canciones más queridas junto a grandes artistas

Sobre el nombre del álbum, Gepe explicó que busca reconocer el valor de su propio recorrido musical. «Tiene que ver con lo valioso de la pega que uno ha hecho durante más de 20 años. Escogí una que otra pepita de oro, alguna composición que me pareciera bonita para rehacer», señaló.

El disco contempla colaboraciones que cruzan distintas generaciones y estilos musicales. Entre ellas destacan Isabel Parra y Alanis Lagos, quien tuvo un papel fundamental en una de las nuevas versiones de «Fruta y té».

El músico recordó que inicialmente la canción no terminaba de convencerlo con el arreglo que estaban preparando. Sin embargo, una casualidad en redes sociales cambió el rumbo del tema.

«En un scrolleo de Instagram vi a Alanis, la invité a grabar en versión cumbia y me salvó la canción del olvido. Le dio una frescura increíble y se adueñó del personaje», reveló.

Para Gepe, compartir con artistas de distintas edades también representa una oportunidad de aprendizaje. «Mi curiosidad de trabajar con estas personas, ya sean de 20 o de 80 años, es que solo quiero aprender de ellas. Quiero tener cerca esa energía para que aparezca algo nuevo que no puedo controlar», explicó.

Por otra parte, el intérprete adelantó que prepara un concierto dedicado exclusivamente a este trabajo, que contará con numerosos invitados sobre el escenario.

«Próximamente vamos a anunciar un concierto de lanzamiento única y exclusivamente dedicado a este disco, y con muchísimos invitados sobre el escenario», anunció.

Finalmente, Gepe reconoció que mantiene intactas sus ganas de experimentar y seguir creando música. «Siento que lo mejor siempre está por venir en términos musicales», concluyó.

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