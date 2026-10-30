Exparticipante de Volverías con tu ex acusa polémica edición y revela pelea entre Karol Dance y Luis Mateucci: «estoy en shock»

Nicolás Solabarrieta no se guardó nada y lanzó una dura crítica contra la producción de Volverías con tu ex. El exchico reality acusó al equipo del programa de manipular la edición para favorecer a Luis Mateucci, uno de los participantes del espacio.

El descargo llegó a través de sus historias de Instagram. Allí, el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara manifestó su molestia por la forma en que el reality habría mostrado un conflicto entre el argentino y Karol Lucero.

En un comienzo, Nicolás explicó por qué decidió referirse públicamente al tema, pese a estar enfocado en sus propios proyectos.

“Yo estoy viviendo mi vida, estoy haciendo mis cosas, pero hay ciertos aspectos que yo no voy a dejar pasar porque encuentro que ya se pasan y es un montón”, expresó.

Luego, entregó sus motivos para defender a Karol Dance. Según contó, conoce al comunicador desde hace varios años, debido a su paso por el matinal Mucho Gusto, donde trabajó junto a su madre.

“Yo a Karol lo conozco hace muchos años, porque trabajó en Mucho Gusto con mi mamá. Lo conozco desde que tengo 15 años y la verdad me dio una vergüenza ver cómo Mateucci lo trató en el reality”, sostuvo.

Nicolás Solabarrieta acusó manipulación en la edición de Volverías con tu ex

Uno de los puntos que más molestó al exchico reality fue la supuesta diferencia entre lo que ocurrió durante las grabaciones y lo que finalmente apareció en pantalla.

De acuerdo con su relato, Mateucci habría reaccionado de manera desmedida ante algunas bromas de Karol Lucero. Sin embargo, la edición habría presentado una situación completamente distinta.

“Le dijo: ‘Chúpalo, Karol Dance’, que era ‘un funado de mierda’, para que hoy la edición muestre totalmente lo contrario”, denunció.

“Yo estoy en shock, y te juro que me da lo mismo decirlo. De verdad, ya basta. Entiendo que hay edición, entiendo que hay personajes que los quieren dejar mejor, que hay personajes que los quieren dejar peor, pero ya es mentir, literalmente”, agregó.

Posteriormente, Solabarrieta entregó más detalles sobre el enfrentamiento. Según afirmó, la tensión fue tal que debieron interrumpir una actividad en reiteradas ocasiones.

“Tuvimos que cortar la actividad como cinco veces, porque Karol le tiró dos tallas a Mateucci y se volvió loco, se le fue la cabeza, lo empezó a recontraputear, bullying”, relató.

Finalmente, Nicolás cerró sus declaraciones con un mensaje directo a quienes están detrás del reality, insistiendo en su cuestionamiento a los criterios utilizados para mostrar a los participantes.

“Basta de editar a favor de algunos y basta de editar pésimo a otros”, sentenció.

Ex participante de Volverías con tu ex acusa descriteriada edición y revela pelea entre Karol Dance y Luis Mateucci

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