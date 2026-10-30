Gissella Gallardo destapó complejo escenario tras separación: reveló comentario de Pinilla que descolocó a todos

Gissella Gallardo entregó nuevos detalles sobre el complejo escenario familiar que enfrenta tras su separación de Mauricio Pinilla. Durante su participación en Vértigo, el estelar de Canal 13, la comunicadora habló sobre las dificultades económicas y los cambios en el vínculo del exdelantero con sus hijos.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su acusación sobre el incumplimiento de la pensión de alimentos. Según explicó, Pinilla llevaría varios meses sin entregarle dinero para cubrir las necesidades de los menores.

“Mauricio no me ha dado hace unos meses ni un peso. Nada. Ni uno”, aseguró frente a los presentes.

Gallardo también explicó que sus hijos han podido continuar con sus estudios y acceder a sus necesidades básicas gracias al apoyo de familiares y personas cercanas.

“Siguen viviendo, tienen que comer, los niños tienen que ir al doctor, todas las cosas. Pero en el fondo, él no se ha hecho cargo de nada”, manifestó.

La polémica frase que habría dicho Mauricio Pinilla sobre sus hijos

Durante la conversación, la comunicadora también reveló un antecedente que conoció a través de terceros. Según relató, su expareja habría manifestado que “los niños no son prioridad en estos momentos”.

La declaración la llevó a reflexionar sobre la manera en que enfrentó su relación durante años y cómo eso habría afectado a sus hijos.

“Siempre lo he protegido, siempre me he quedado callada, siempre lo he cuidado durante todo el tiempo que estuvimos juntos. Pero hoy día, gracias a la terapia, a mi círculo, me he dado cuenta de que en el fondo al protegerlo he desprotegido a mis hijos”, reconoció.

Pero las dificultades no terminarían ahí. Gallardo también se refirió al futuro de la vivienda que compartía con el exfutbolista, la que, según indicó, será rematada.

Ante la posibilidad de tener que abandonar el inmueble, admitió que todavía trabaja para encontrar una solución.

“Hoy día, sí la casa se remata, me tengo que ir”, explicó. Luego agregó: “Estoy viendo, estoy trabajando para eso”.

Pese al complejo panorama, la comunicadora aseguró que espera que Pinilla pueda superar sus dificultades personales y recuperar la relación con sus hijos.

“Yo quiero que él esté bien, yo quiero que se mejore, quiero que tenga una relación con sus hijos siempre”, concluyó.

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