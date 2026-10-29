31 Minutos despedirá su exitoso «Radio Guaripolo Tour» con un show en Claro Arena: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

31 Minutos prepara el cierre de una de sus giras más exitosas. El popular programa de títeres regresará a Santiago para despedir el «Radio Guaripolo Tour», espectáculo con el que recorrió distintos escenarios de Chile y Latinoamérica.

La presentación se realizará el domingo 20 de diciembre, a las 19:00 horas, en Claro Arena. El show marcará la última oportunidad de disfrutar esta propuesta en el país.

La gira estuvo marcada por importantes hitos, como su presentación ante 230 mil personas en el Zócalo de Ciudad de México. También agotó tres funciones en Lima y tres conciertos en el Movistar Arena de Santiago, además de recorrer distintas ciudades del norte y sur de Chile.

¿Qué tendrá el último show de 31 Minutos?

Con una duración aproximada de 90 minutos y cerca de 30 canciones, «Radio Guaripolo Tour» combina humor, música y nostalgia para públicos de distintas generaciones.

En esta aventura, Guaripolo lidera su propia emisora radial, desde donde realiza las «Pitanza de medianoche de Guaripolo». A través de bromas telefónicas, el personaje busca entretener a sus auditores en plena madrugada.

El espectáculo también incluye nuevas instrumentaciones de canciones conocidas del programa, con sonidos inspirados en el blues de Chicago de los años 60.

Además, por su cercanía con la Navidad, la presentación contará con un repertorio especial para la ocasión.

¿Cuándo comprar entradas para 31 Minutos?

Las entradas estarán disponibles desde el jueves 5 de noviembre, a las 12:00 horas, a través de PuntoTicket, con precios desde los $24.000.

La preventa incluirá descuentos para clientes de Mastercard Cencosud Scotiabank, con un 20% de rebaja en una cantidad limitada de entradas, y para clientes Claro, con un 15% de descuento. Ambas promociones estarán vigentes hasta el 9 de noviembre o hasta agotar stock.

Por su parte, la venta general comenzará el viernes 6 de noviembre, al mediodía, también a través de PuntoTicket.

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