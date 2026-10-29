Puro Pesado se une a Benjitaalkapone e Ignacio Ruiz en «Como un Necio», su nueva colaboración

Puro Pesado presenta «Como un Necio», su nueva colaboración junto a Benjitaalkapone e Ignacio Ruiz. La canción aborda el reencuentro inesperado de dos personas que tuvieron una relación en el pasado y que, pese a conocerse profundamente, actúan como si fueran desconocidos.

La frase «te conozco más de lo que debo» fue el punto de partida para desarrollar la historia, que transcurre en un bar y revive sentimientos que parecían haber quedado atrás.

La producción estuvo a cargo del propio Puro Pesado, quien lideró el proceso creativo y dio forma a una propuesta marcada por los sonidos de la ranchera romántica que caracterizan su proyecto musical.

Una colaboración que mezcla distintos estilos

Uno de los principales desafíos del lanzamiento fue reunir diferentes propuestas musicales dentro de una balada. En particular, la participación de Benjitaalkapone representó una apuesta poco convencional para el género.

Sin embargo, la combinación de estilos permitió darle un giro a la canción sin perder la esencia romántica de la composición original. La colaboración también suma a Ignacio Ruiz, ampliando la propuesta musical del lanzamiento.

Puro Pesado prepara nuevos proyectos

Tras el estreno de «Como un Necio», el artista ya trabaja en sus próximos pasos dentro de la industria musical.

Según adelantó, prepara dos nuevas colaboraciones y una sorpresa para fines de 2026, con la que espera cerrar un año marcado por nuevos proyectos y exploraciones musicales

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