FaceBrooklyn anuncia su primer concierto en el Teatro Caupolicán: fecha y venta de entradas

FaceBrooklyn confirmó su primer concierto en el Teatro Caupolicán. El artista viñamarino se presentará el viernes 8 de enero de 2027 con un espectáculo que repasará los principales hitos de su carrera.

Con 22 años, el cantante, compositor y productor ha desarrollado una trayectoria marcada por distintas etapas musicales. Su debut discográfico llegó en 2023 con Caricias, álbum que lo posicionó como una de las nuevas figuras de la escena urbana chilena.

Un año después publicó Hablando de ti, trabajo que acompañó con su primera gira nacional. Luego llegó no somos iguales, lanzado el 21 de agosto de 2025 y presentado en vivo en el Teatro Coliseo.

Este último disco explora sonidos alternativos, pop, urbanos y emo. Además, reúne colaboraciones con artistas como AKRIILA, Kuina, Easykid, DrefQuila, Kidd Voodoo y NSQK.

Entre sus canciones destacan «sssubelo» y «amarte fuerte», producidas por Taiko, quien ha trabajado con Bad Bunny y Karol G. También sobresale «no voy a estar mañana», junto a NSQK. El álbum refleja una evolución hacia el indie pop con influencias urbanas y aborda las distintas etapas de las relaciones amorosas.

El anuncio del concierto llega semanas después del estreno de «PARTY EN CASA», colaboración con Young Cister publicada el 8 de octubre. Se trata de la segunda unión musical entre ambos, luego del lanzamiento de «meteoro» en 2025.

¿Cuándo y dónde comprar entradas para FaceBrooklyn?

El concierto de FaceBrooklyn se realizará el viernes 8 de enero de 2027 en el Teatro Caupolicán, en Santiago.

La venta general comenzará este viernes 30 de octubre, a las 12:00 horas, a través del sistema PuntoTicket.

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