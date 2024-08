Ivette Vergara afirma que vetaron a Nico Solabarrieta de equipos de fútbol en Chile «por ser hijo de Fernando»

Nico Solabarrieta, hijo mayor de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta tuvo una frustrada carrera en el fútbol profesional. Pues tras pasos por varios equipos de Estados Unidos, Palestino, Recoleta y Lautaro de Buin, anunció su retiro a los 27 años, para luego ingresar a Tierra Brava.

Es en este contexto que, en las últimas horas, la periodista estuvo invitada ‘Pedro Pé’, programa en YouTube de Pedro Carcuro, donde habló de la corta carrera en el deporte rey de su retoño, y cómo es que el trabajo de su padre le afectó.

Resulta que Ivette Vergara confesó que habló con dos representantes para encontrarle algún equipo a Nico Solabarrieta, quienes le comentaron que el joven estaba vetado de varios de ellos en nuestro país, solo por ser hijo de Fernando Solabarrieta

La acusación de Ivette Vergara por la carrera de su hijo

«Obtuve información de dos representantes, que no se conocían entre ellos, y que me dijeron qué clubes habían dicho ‘no’ a Nicolás, por ser hijo de Fernando Solabarrieta», comenzó relatando la animadora.

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, Ivette Vergara agregó: «¿Por qué? Porque, Fernando había hablado de esos clubes, cuando hubo un desfalco grande de varios equipos. Tres de esos clubes que fueron nombrados por él, le dijeron que no a Nicolás, por ser hijo de Fernando».

Pero esto no es todo, ya que incluso apuntó al actual ministro del Deporte, Jaime Pizarro, quien en algún punto de su carrera debió rechazar contratar a Nico Solabarrieta.

«Los manager se contactaron con los técnicos, y los técnicos fueron los que les dijeron. Y no me gustaría, porque no sé si siguen vinculados de alguna manera con los clubes, no me gustaría ponerlos en una situación complicada. Y de hecho, solamente voy a decir que unos de los técnicos hoy día es una autoridad: Jaime Pizarro, que recibió también esa información», afirmó Ivette Vergara.