El minuto de furia de Neme tras ser tratado de «manito de guagua»: llamó en vivo y encaró a panelista de farándula

José Antonio Neme protagonizó un tenso enfrentamiento con Javier Fernández en Zona de Estrellas. El periodista de Mega llamó directamente al espacio de farándula para responder a los cuestionamientos que recibió por su manera de relacionarse con sus compañeros de trabajo.

Todo comenzó cuando el panel analizaba las supuestas actitudes egoístas del conductor de Mucho Gusto. Según una fuente anónima, el comunicador tendría fama de ser «mano de guagua».

En ese contexto, Neme explicó que suele llevar regalos de sus viajes únicamente para Karen Doggenweiler y Marianne Schmidt. Además, aseguró que no era el «Viejito Pascuero» para repartir obsequios entre todos.

Sus declaraciones provocaron la molestia de Fernández, quien cuestionó abiertamente su postura.

«Creo que habla mucho de su egocentrismo, el jactarse y estar orgulloso de ser un tipo egoísta. Finalmente, Neme es egoísta, es un gran egoísta y eso es feo, Neme. Yo preferiría que hiciera un esfuerzo por tratar de ser genero, por cambiar», sostuvo el estilista.

El panelista también lo instó a modificar su comportamiento con las personas de su entorno laboral.

«Eres grande, eres adulto, trata de ser generoso con tus compañeros que están diciendo en el equipo. No es que nosotros lo estemos inventando. Aparte, es un rumor que hace tiempo que corre», agregó.

La respuesta de José Antonio Neme en Zona de Estrellas

Las críticas llegaron hasta el periodista, quien decidió comunicarse con el programa para enfrentar directamente a Fernández.

«¿Quién te dijo a ti que yo soy egoista? ¿tú me conoces en términos personales? (…) Yo no te he visto nunca en persona compadre», lanzó Neme.

Durante la conversación, el conductor defendió su derecho a elegir a quiénes quiere hacerles regalos. También cuestionó que el panelista opinara sobre sus gastos personales.

«Yo le hago regalos a la gente a la cual yo quiero de corazón. No ando tirando billetes desde un helicóptero. Si gano mucho o poco, es problema mío. Si ando con un Rolex, esa hu… me la compro yo con la plata que gano. Parece que te pasaste 10 pueblos, compadre», respondió.

Mientras subía la tensión, la doctora Cordero intervino con un comentario: «Ya empezó con los garabatos ya».

Sin embargo, Fernández no dio por terminada la discusión y volvió a defender sus cuestionamientos.

«Estoy analizando tus declaraciones, lo que dice tu equipo, que era manito de guagua po’ hueón», manifestó.

Neme, por su parte, le reprochó al estilista la forma en que abordaba el tema y le pidió revisar el contenido de su programa matinal.

«Si vas a trabajar en farándula, lo mínimo es que te peguí en la mañana y veas las 5 horas de programa, compadre», señaló.

La respuesta de Fernández no tardó en llegar. «Pero si lo vi po’ compadre, ¿qué te imaginas tú mandándome a ver farándula hueón?», replicó.

«Yo lo encuentro feo. No me gusta la gente así y yo también tengo la libertad de decir que no me gusta la gente así, me gusta la gente generosa que comparte con los equipos», concluyó.

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