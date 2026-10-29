«Tengo 7 tumores en mi cuerpo»: Pareja de actriz Fernanda Salazar impactó al revelar su diagnóstico de cáncer

Juan José Ramdohr, pareja de la actriz Fernanda Salazar, compartió una noticia que generó preocupación entre sus cercanos. A través de sus redes sociales, el comunicador audiovisual reveló que enfrenta un cáncer y entregó detalles sobre su estado de salud.

El realizador publicó un video en el que aparece junto a la intérprete, quien le rapa el cabello. En el registro, explicó el diagnóstico que recibió y cómo ha vivido este complejo proceso médico.

El diagnóstico que enfrenta Juan José Ramdohr

En el video, la pareja de la actriz confirmó que padece un linfoma no Hodgkin de células grandes tipo B, un cáncer que afecta al sistema linfático.

«Me diagnosticaron cáncer, linfoma No Hodkins de células grandes tipo B. Tengo 7 tumores en mi cuerpo, de los cuales hay unos más pequeños que otros y en distintas partes, como el intestino, en mi páncreas, en mi mediastino y en el pulmón izquierdo», relató.

Ramdohr explicó que decidió compartir públicamente su situación para informar a sus amigos y personas cercanas. Según comentó, no ha podido responder todos los mensajes que ha recibido, por lo que quiso entregar una actualización sobre su estado.

En ese contexto, también reveló que ya comenzó su tratamiento de quimioterapia y entregó una noticia alentadora sobre su evolución.

«Ayer tuve mi tercer ciclo de quimioterapia y voy bastante bien», señaló.

El apoyo de Fernanda Salazar y su familia

Durante el registro, el comunicador también destacó el respaldo que ha recibido de sus seres queridos. En particular, agradeció la compañía de su pareja y de sus hijos durante este difícil momento.

«Estoy muy contento y muy agradecido también. Agradecido de mi familia, agradecido de mi señora, la Feña, hermosa, a mis hijos, a Pancho, a mi papá, a mis hermanos, han sido una red de apoyo y de contención enorme», expresó.

Además, contó que su proceso médico ha incluido su paso por distintas salas del Hospital Salvador. Incluso, debió permanecer internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Pese a las dificultades, Ramdohr quiso transmitir tranquilidad a quienes se han preocupado por su salud. En ese sentido, aseguró que mantiene el ánimo y la energía para enfrentar el tratamiento.

«De alguna forma es mandar un mensaje de tranquilidad, de que me siento bien, tengo ánimo, tengo energía, voy a salir de esto junto a todos los que me rodean, que de verdad han sido un gran apoyo», manifestó.

La historia familiar de Fernanda Salazar y Juan José Ramdohr

Juan José Ramdohr y Fernanda Salazar mantienen una relación de siete años y tienen un hijo en común.

La pareja también llamó la atención hace algunos meses por una decisión familiar poco habitual: comenzaron a vivir junto a Francisco Dañobeitía, expareja y exmarido de la actriz.

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