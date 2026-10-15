José Antonio Neme pierde la paciencia y lanza duro descargo antes de su formalización: apuntó contra periodistas

José Antonio Neme respondió a las críticas que surgieron luego de que se conociera su próxima formalización por cuasidelito de lesiones graves. El rostro de *Mucho Gusto* utilizó sus redes sociales para cuestionar cómo algunos periodistas y panelistas de farándula han abordado el caso.

El accidente ocurrió el pasado 7 de diciembre en la comuna de Las Condes y dejó a un motociclista con lesiones de gravedad. Ahora, el comunicador deberá comparecer ante el 4.º Juzgado de Garantía de Santiago el próximo 23 de diciembre, a las 10:00 horas.

José Antonio Neme responde a críticas tras conocerse su formalización

En la antesala de la audiencia, el conductor de Mega manifestó su molestia por los comentarios relacionados con las posibles consecuencias judiciales del incidente.

“A razón de mi accidente, y de otros parecidos, yo no sé quién le dijo a algunos panelistas de farándula y a algunos colegas periodistas que uno va a la cárcel cuando se produce una infracción de tránsito e incluso aunque tenga un resultado de lesiones para un tercero”, expresó.

Luego, Neme explicó cómo funciona el sistema judicial en los casos de cuasidelito de lesiones graves. Según planteó, este tipo de situaciones puede contemplar una salida alternativa cuando no existe intención de causar daño.

“Cuando se produce un cuasidelito de lesiones graves, es decir, cuando uno le causa daño a una persona sin quererlo (…) el sistema te entrega una salida alternativa. Sea yo, el vecino, la señora de arriba o de abajo, no es necesario ser amigo de un fiscal, ni ser parlamentario, ni político, ni periodista, ni actor, ni futbolista, ni nada. Eso está considerado en el sistema”, sostuvo.

El periodista también hizo un llamado a abordar el tema con mayor claridad y evitar interpretaciones que, a su juicio, generan discusiones innecesarias.

“Tengamos ciertos conceptos claros para no instalar debates absurdos”, pidió.

Finalmente, el compañero de Karen Doggenweiler insistió en que sus comentarios apuntan a explicar el funcionamiento de la justicia, más allá de las opiniones que pueda generar la legislación vigente.

“Lo quiero aclarar porque siento que hay una conversación muy boluda en torno al tema en el marco de un Estado de derecho. Ahora, si no nos gusta lo que dice la ley, bueno, es esa otra discusión, pero así es el sistema”, concluyó.

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