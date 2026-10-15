Diana Bolocco sorprendió con inesperada confesión hot en Fiebre de Canto: la reacción de Emilia Dides lo dice todo

Un inesperado momento protagonizó Diana Bolocco en Fiebre de Canto. La conductora se sumó a una dinámica sobre preferencias íntimas que dejó varias respuestas llamativas durante el estelar de Chilevisión.

El episodio ocurrió en la segunda noche hot del programa, que contó con invitados vinculados a Fiebre de Baile. En medio de la jornada, la animadora lanzó una serie de preguntas que pusieron a prueba a los participantes.

Uno de ellos fue el influencer Yiego Pizarro, quien tuvo que elegir entre dos alternativas junto a la bailarina Geraldine Muñoz.

«Si tuvieras que elegir obligatoriamente, ¿trío o swinger?», le preguntó Diana Bolocco a Pizarro.

El influencer respondió «orgía», aunque después aclaró que se trataba de una broma.

Geraldine, por su parte, reconoció que no conocía con exactitud el significado de ser swinger. Ante su duda, la conductora le explicó que se trata de parejas que intercambian compañeros.

La bailarina no tardó en descartar ambas opciones y dejó clara su preferencia. «Me gusta ahí para mí solita, tradicional», respondió.

La pregunta que sorprendió a Diana Bolocco

La dinámica también involucró a Emilia Dides, integrante del jurado de Fiebre de Canto. En esta ocasión, la animadora le planteó un escenario hipotético relacionado con Patricia, su alter ego.

La cantante aseguró que su otra personalidad sería más celosa y que no estaría dispuesta a compartir a su pareja.

Sin embargo, Emilia aprovechó la instancia para devolverle la pregunta a la conductora. «¿Y tú, Diana?», le consultó, poniendo a Bolocco en el centro de la conversación.

Diana Bolocco no esquivó la consulta y respondió sin rodeos: «Entre swinger y trío, trío».

Su confesión provocó sorpresa y risas entre los presentes. Sin embargo, la conductora reaccionó con humor ante las reacciones y defendió su sinceridad. «Pero ¿por qué se escandalizan tanto? Tú me preguntas y yo contesto», comentó.

La dinámica continuó con una nueva pregunta para la animadora. Esta vez, quisieron saber si, en caso de invitar a alguien, elegiría a un hombre o a una mujer. «A un hombre por supuesto», respondió Diana Bolocco.

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