El Rumpy presentó el libro de «El Chacotero Sentimental» en Radio Pudahuel y sorprendió a Pablito Aguilera: “Tú eres la radio, Pablo”

En medio de la promoción de su nuevo libro, El Chacotero Sentimental 30 años, Roberto Artiagoitía, más conocido como El Rumpy, visitó Radio Pudahuel. Allí protagonizó una distendida conversación con Pablo Aguilera, en la que ambos referentes de la radiodifusión chilena repasaron sus trayectorias y reflexionaron sobre la conexión que han construido con sus auditores.

Durante el encuentro, los comunicadores intercambiaron palabras de admiración. Aguilera destacó la personalidad y el aporte de El Rumpy a la radio nacional, especialmente por su estilo irreverente y la manera en que revolucionó los espacios radiales con historias de la vida cotidiana.

“ Tengo al frente a un personaje al cual quiero muchísimo y admiro además porque ha sido un personaje histórico en nuestra radiodifusión […] irreverente, insolente, genial e inteligente, este cabro las tiene todas”, expresó el conductor de Radio Pudahuel.

El reconocimiento también llegó desde El Rumpy, quien valoró la trayectoria de su colega y su capacidad para mantener una conexión genuina con las personas a través de las décadas.

“Para mí eres un gran ejemplo de lo que hay que entender como independiente a los programas, independiente a los nombres, a cómo hay que conectarse con la gente […] eres un faro, eres las ganas de seguir en esto… tú eres la radio, Pablo”, afirmó.

El libro de El Rumpy: más que historias del Chacotero Sentimental

Uno de los principales temas de la conversación fue la publicación de El Chacotero Sentimental 30 años, un libro que repasa la historia del emblemático programa y su impacto en la cultura popular chilena.

Pablo Aguilera reconoció que inicialmente esperaba encontrar una recopilación de relatos similares a los que han marcado el espacio radial. Sin embargo, su lectura le permitió descubrir una mirada más amplia sobre los cambios sociales y culturales que vivió el país.

“Tenía el prejuicio de que me iba a encontrar con las historias que escuchamos en el programa… empiezo a leerlo y me encuentro con una historia del país, con una historia de lo que pasaba después de la dictadura, con toda esta generación que surge contigo a la cabeza rompiendo esquemas”, comentó.

Por su parte, El Rumpy explicó que su intención va más allá de repasar su propia vida. Para él, la publicación también permite reconstruir parte de la historia de la radiodifusión nacional.

“Lo que más me interesa recalcar con esto del libro es que es un libro de radio, sobre la historia de un programa pero de radio […] es un libro sobre un medio, sobre una radio, sobre un programa y un poquitito de mí”, sostuvo.

La conexión con los auditores sigue siendo la clave

La conversación también abordó los cambios que ha experimentado la comunicación con la llegada de las redes sociales y las nuevas plataformas digitales.

En ese contexto, El Rumpy defendió el valor de la complicidad que se construye entre los conductores y sus auditores. A su juicio, esa relación tiene una profundidad que va más allá de las interacciones rápidas que predominan en internet.

“Lo que nosotros hacemos no es chaya por decirlo, no son 14 segundos de conexión de un story […] esa complicidad es la que quiero conversar contigo… de que nos tiene aquí con brillo en los ojos haciendo nuestras cosas”, señaló.

Aguilera, en tanto, destacó la importancia de escuchar a cada persona que se comunica con la radio. Para el conductor, detrás de cada llamada hay una experiencia individual que merece atención y comprensión.

“Si la gente no existe, existen individuos; existe cada una de las personas que llama, en el cual tú y yo tratamos de escuchar y entender”, reflexionó.

Finalmente, ambos coincidieron en que la cercanía humana continúa siendo uno de los grandes atributos de la radio. Un medio que, pese al avance de la tecnología, mantiene su capacidad de emocionar y acompañar a quienes lo sintonizan.

Como resumió Pablo Aguilera durante el encuentro: “La magia de la radio también tiene que ver con la magia de la música, con la magia de los sentimientos, con todas aquellas cosas que no se ven, que es lo más bonito”.

El Libro del Chacotero Sentimental 30 años, de El Rumpy, ya está disponible a través del Fondo de Cultura Económica.