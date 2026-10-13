Filtran dura noticia que golpea a Julián Elfenbein

Una importante modificación podría marcar la próxima edición de la Teletón. Julián Elfenbein no estaría entre los animadores de la cruzada solidaria de este año, según informó El Filtrador.

La Teletón 2026 se desarrollará el viernes 6 y sábado 7 de noviembre. La campaña mantendrá su tradicional formato de 27 horas de transmisión, con un inicio en el Teatro Teletón y un cierre en el Estadio Nacional.

De acuerdo con el citado medio, Eduardo de la Iglesia tomaría su lugar en la transmisión. El conductor del matinal Contigo en la Mañana, de Chilevisión, quedaría a cargo de uno de los bloques del evento.

¿Qué se sabe sobre la ausencia de Julián Elfenbein?

La posible salida del periodista de la animación ocurre mientras continúa alejado de las pantallas. Durante los últimos meses, han circulado diversas informaciones sobre su estado de salud e incluso una eventual hospitalización.

A comienzos de septiembre, el programa Hay que decirlo, de Canal 13, entregó nuevos antecedentes sobre su situación. En esa oportunidad, el espacio televisivo informó que el animador habría recibido el alta médica.

Desde entonces, su presente ha generado interés entre los seguidores de la televisión chilena. Sin embargo, la información sobre su eventual ausencia de la Teletón fue difundida por El Filtrador.

Hace algunas semanas, Diana Bolocco también abordó la situación de su compañero de canal. Ambos han coincidido en distintos proyectos televisivos, por lo que sus declaraciones llamaron la atención.

En conversación con Revista Sarah, la animadora de Chilevisión destacó la importancia de respetar el proceso personal que enfrenta Elfenbein.

«El límite es la humanidad, hay que respetar a una persona que se está haciendo cargo de su salud», expresó.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google