Duro golpe para el cantante: Alexítico demandó a Leo Rey tras reiterado conflicto y pidió cárcel

La disputa entre los exintegrantes de La Noche, Leo Rey y Alexítico, llegó a los tribunales. El fundador de la agrupación presentó una querella contra su antiguo compañero por el delito de injurias graves con publicidad, debido a una serie de declaraciones que, según su defensa, habrían perjudicado su imagen.

Según informó T13.cl, la acción judicial ingresó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. En el documento, la defensa solicitó una pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, además de una multa de 20 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), equivalente a cerca de $1,5 millones de pesos.

Alexítico demandó a Leo Rey tras reiterado conflicto y pidió cárcel

Uno de los principales antecedentes de la querella corresponde a la participación de Leo Rey en el programa La Junta, conducido por Julio César Rodríguez. En el capítulo, publicado el pasado 17 de septiembre, el cantante se refirió a Alexítico con las siguientes palabras: «Tiene que chuparlo bien chupado, primero. Pero bien chupado… Chúpelo. Bien chupado».

La periodista Cecilia Gutiérrez también comentó el caso a través de sus redes sociales. Según explicó, la demanda acusa al cantante de mantener este tipo de actitudes contra su excompañero durante aproximadamente diez años.

La comunicadora resumió: “Lo que más insiste esta querella es que hay una persistencia del ánimo de injuriarlo”.

El otro episodio que aparece en la acción judicial ocurrió el 20 de septiembre de 2026, durante la presentación de Leo Rey en La Gran Fonda de Chile, evento televisado en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Al comenzar su espectáculo, el cantante lanzó una frase contra su antiguo compañero que rápidamente se viralizó en redes sociales: “¡Chúpalo Alexítico!”.

De acuerdo con la defensa de Alexítico, estos episodios habrían generado burlas en plataformas digitales, memes creados con inteligencia artificial e incluso amenazas de muerte contra el músico y su familia.

El caso continuará su curso en tribunales, luego de que se fijara para el próximo 10 de noviembre la primera audiencia, a la que deberán asistir ambas partes.

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