Lluvia en Santiago: Meteorólogos de Mega revelan qué días se registrarán precipitaciones intensas El pronóstico de Mega advierte sobre la llegada de lluvias intensas, tormentas eléctricas y granizos para el inicio de la próxima semana. Acá los detalles. 15 Oct, 2026. 16:13 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS El Rumpy presentó el libro de «El Chacotero Sentimental» en Radio Pudahuel y sorprendió a Pablito Aguilera: “Tú eres la radio, Pablo” Pronóstico del tiempo en Santiago por Alejandro Sepúlveda: ¿Vuelven las tormentas eléctricas y lluvias intensas esta semana? Fue a un velorio familiar en el sur y terminó protagonizando una atrevida historia: «Incursión con la prima no tan prima» ¿Lluvias y bajas temperaturas? El pronóstico completo de Alejandro Sepúlveda para los próximos días De la radio al smartphone: Cómo han cambiado nuestros pasatiempos en casa Diana Bolocco sorprendió con inesperada confesión hot en Fiebre de Canto: la reacción de Emilia Dides lo dice todo Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado