Tras el éxito viral de “Aura”: Yaluna estrena su segundo single “Renata o Plata”

Yaluna busca dar un nuevo paso en la música con “Renata o Plata”, su segundo single, que llegó a las plataformas digitales este 14 de octubre. El influencer chileno, conocido por sus transmisiones y videos en redes sociales, apuesta por consolidar su faceta artística tras el éxito viral de “Aura”.

Su debut musical lo realizó junto a su amigo Pablo Antonio. La canción alcanzó el número uno en plataformas digitales en apenas tres días y también generó repercusión fuera de Chile, con interés en países como Argentina e Inglaterra.

Ese resultado motivó a Yaluna a tomarse la música con mayor profesionalismo y abrir una nueva etapa en su carrera. En paralelo, su popularidad en internet continúa creciendo gracias a su espontaneidad y a los contenidos que comparte con amigos, invitados y su inseparable lorito.

Sus transmisiones en Kick le permitieron construir una comunidad que ahora también sigue sus lanzamientos musicales. Además, el adelanto de “Renata o Plata” ha generado movimiento en redes sociales, donde usuarios de TikTok e Instagram han comenzado a utilizar la canción en sus videos.

“Renata o Plata”: la nueva apuesta musical de Yaluna

El nuevo sencillo fue grabado en los estudios de Pink Panther y presenta una propuesta orientada al género urbano, con ritmos bailables y una identidad propia.

La canción también cuenta con un videoclip desarrollado por la productora Movienatik. La pieza audiovisual acompaña el lanzamiento con una propuesta dinámica y moderna, en línea con la energía que el artista busca transmitir.

Gracias al alcance de sus contenidos y a la recepción de “Aura”, Yaluna ha comenzado a ganar espacio en la escena musical. Incluso, su entorno y seguidores lo han asociado al apodo de “Rey del Pop” de TikTok.

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