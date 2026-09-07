Festival de Olmué 2027 ya tendría a su nueva animadora: filtran que reconocida figura asumiría el desafío

El Festival de Olmué ya comienza a tomar forma de cara a su nueva etapa, aunque todavía faltan varios meses para una nueva edición. En medio de las primeras especulaciones, ya surgió el nombre de quien podría asumir la conducción del certamen.

La periodista Cecilia Gutiérrez aseguró a través de sus redes sociales que Diana Bolocco sería la próxima animadora del Festival de Olmué.

La llegada de la conductora marcaría un nuevo desafío en su carrera. Además, significaría su debut sobre el escenario de El Patagual.

Eso sí, Bolocco ya cuenta con experiencia al frente de este tipo de eventos. Entre 2019 y 2020 condujo el Festival de Las Condes.

¿Quién acompañaría a Diana Bolocco?

La posible llegada de Diana Bolocco al certamen no sería el único nombre que ya comenzó a circular.

Según consignó el portal M360, Chilevisión habría incluido a la conductora en la propuesta que presentó junto a Bizarro para adjudicarse la producción del Festival de Olmué.

En el mismo documento también aparecería Julián Elfenbein como su eventual compañero de conducción.

El animador conoce bien el escenario de El Patagual. De hecho, estuvo al frente del certamen durante las ediciones de 2014 y 2015.

Sin embargo, su participación todavía no estaría cerrada. A esto se suma que su contrato con Chilevisión finaliza a fines de este año y que actualmente atraviesa un complejo momento personal.

Cabe recordar que Chilevisión y Bizarro se adjudicaron la producción del Festival de Olmué entre 2027 y 2032. De esta manera, el canal pondrá fin al ciclo de TVN, que estuvo a cargo del evento durante 12 años consecutivos.

Los últimos rostros que encabezaron la animación del certamen fueron María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.

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