Pronóstico del tiempo en Santiago por Alejandro Sepúlveda: ¿Vuelven las tormentas eléctricas y lluvias intensas esta semana? ¿Vuelven las lluvias a Santiago? Conoce el pronóstico meteorológico detallado tras las tormentas eléctricas de este martes y qué esperar para el resto de la semana. 13 Oct, 2026. 16:00 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Fue a un velorio familiar en el sur y terminó protagonizando una atrevida historia: «Incursión con la prima no tan prima» ¿Lluvias y bajas temperaturas? El pronóstico completo de Alejandro Sepúlveda para los próximos días Una de las historias más duras de El Chacotero: Auditor reveló que su expareja le hizo una denuncia falsa y lleva 5 años sin poder ver a su hijo Lluvia en Santiago: Anuncian al menos tres días de precipitaciones para la capital esta semana Filtran dura noticia que golpea a Julián Elfenbein Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado