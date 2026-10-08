The Australian Bee Gees Show aterriza en Santiago: ¿Cuándo es, dónde y cómo comprar entradas?

Los grandes clásicos de los Bee Gees volverán a sonar en Santiago. El próximo sábado 21 de noviembre, The Australian Bee Gees Show llegará al Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo con un espectáculo dedicado a la trayectoria del histórico grupo.

El montaje recorrerá distintas etapas de la carrera de Barry, Robin y Maurice Gibb, con un repertorio que incluye algunas de las canciones más reconocidas de la agrupación.

Las entradas están disponibles a través de MercurioTickets.

Un tributo con trayectoria internacional

The Australian Bee Gees Show cuenta con una extensa trayectoria sobre escenarios internacionales. El espectáculo mantiene además una residencia en el Excalibur Resort & Casino de Las Vegas, donde se presenta desde febrero de 2011.

Durante su recorrido por la ciudad estadounidense, el tributo ha recibido en dos oportunidades el reconocimiento como mejor show tributo de Las Vegas.

Su propuesta busca recrear parte de la experiencia que ofrecían los Bee Gees sobre el escenario. Para ello, combina música en vivo con una puesta en escena que incorpora elementos asociados a la imagen y el sonido de la agrupación.

Los grandes éxitos de los hermanos Gibb

El espectáculo realizará un recorrido cronológico por distintas etapas de la carrera de los Bee Gees.

El repertorio incluye canciones como “More Than A Woman”, “Night Fever”, “Stayin’ Alive” y “How Do You Mend A Broken Heart”, entre otros clásicos que marcaron a varias generaciones.

La presentación también busca rescatar la conexión de los Bee Gees con la música disco y el impacto que tuvieron en la cultura popular durante una de las épocas más importantes de este género.

Más allá de interpretar sus canciones, The Australian Bee Gees Show apuesta por recrear la atmósfera asociada a la banda y trasladar parte de su legado al escenario.

¿Cuándo se presenta The Australian Bee Gees Show?

El espectáculo llegará a Chile después de recorrer distintos escenarios internacionales.

En Santiago, The Australian Bee Gees Show se presentará el sábado 21 de noviembre en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.

La jornada permitirá al público reencontrarse con canciones que permanecen vigentes y forman parte de la memoria musical de distintas generaciones.

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