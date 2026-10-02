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¿Cuándo regresan las precipitaciones a Santiago? Alejandro Sepúlveda entregó su pronóstico para los próximos días

¿Se viene la lluvia? El meteorólogo de Mega adelantó el pronóstico para Santiago y detalló cuándo podrían registrarse precipitaciones. Revisa acá.

02 Oct, 2026. 17:08 hrs

 

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