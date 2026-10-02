¿Cuándo regresan las precipitaciones a Santiago? Alejandro Sepúlveda entregó su pronóstico para los próximos días ¿Se viene la lluvia? El meteorólogo de Mega adelantó el pronóstico para Santiago y detalló cuándo podrían registrarse precipitaciones. Revisa acá. 02 Oct, 2026. 17:08 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Carlos Vives contó a Radio Corazón qué hace tan especial al Festival Bamba: “Es una cosa muy familiar» Auditor invitó a dos misioneros a su casa y terminó confesando una insólita noche: nadie lo olvidará La inesperada confesión de Gastón Salgado sobre Karla Melo que sacó risas en Radio Corazón ¿A qué hora y en qué sectores lloverá en Santiago? El desglose de la meteoróloga de TVN Benja Duarte se sincera sobre su primer EP y adelanta importante anuncio: “Está todo casi listo” Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado