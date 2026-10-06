CoArtRe llevará “De la cárcel al teatro” a Feria Malqueridas: revisa cuándo y dónde verlo

La Corporación CoArtRe participará en la tercera edición de Feria Malqueridas: encuentros para la reinserción, que se desarrollará este sábado 10 y domingo 11 de octubre en el Centro Cultural La Moneda.

La organización llegará a esta instancia en medio de la conmemoración de sus 25 años de trayectoria, con una programación que busca acercar al público su trabajo en torno al teatro, las artes escénicas y los procesos de reinserción social.

Uno de los principales hitos será la exhibición del documental “El Método de Roumeau: De la cárcel al teatro”, programada para el domingo 11 de octubre, a las 15:00 horas, en la Cineteca del Centro Cultural La Moneda.

Teatro y reinserción social

La producción aborda el trabajo desarrollado por CoArtRe y el recorrido de su fundadora y directora. Jacqueline Roumeau, quien durante años ha impulsado proyectos teatrales en contextos de privación de libertad.

A través del documental, se muestra cómo las artes escénicas pueden convertirse en un espacio de expresión y formación para personas que han vivido experiencias de encierro.

El trabajo de CoArtRe se sustenta en el teatro testimonial, utilizando las experiencias de vida de sus participantes como parte de los procesos de creación. La metodología busca entregar herramientas de expresión y, al mismo tiempo, abrir nuevas posibilidades de participación cultural.

Durante sus 25 años de trayectoria, la corporación ha desarrollado distintas iniciativas en contextos de encierro, vinculando la creación artística con procesos de integración y reinserción social.

La participación de CoArtRe en Feria Malqueridas

Además de la exhibición del documental, CoArtRe contará con un stand abierto al público durante las dos jornadas de Feria Malqueridas.

El espacio permitirá conocer más sobre los proyectos de la organización y su trabajo en torno a las artes escénicas.

La feria contempla también charlas, exposiciones, experiencias inmersivas y distintas actividades culturales. Esto con el objetivo de generar espacios de encuentro y visibilizar nuevas oportunidades para personas que han vivido experiencias de privación de libertad.

La participación de CoArtRe también se enmarca en su trabajo como organización cultural colaboradora. La corporación es financiada por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

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