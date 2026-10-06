El libro del Chacotero Sentimental crea una experiencia inmersiva: sus historias también se pueden escuchar en YouTube

El Chacotero Sentimental no solo llegó a las librerías. Su nuevo libro también busca llevar a los lectores directamente a las historias que marcaron los 30 años del emblemático programa de Radio Corazón.

El Chacotero Sentimental. El libro, publicado por el Fondo de Cultura Económica, incorpora códigos QR en sus páginas. Estos permiten acceder a algunas de las historias que aparecen mencionadas en el texto y escucharlas directamente desde el canal de YouTube de Radio Corazón.

De esta manera, el libro y la radio se conectan para ofrecer una experiencia que va más allá de la lectura. Al escanear los códigos, los lectores pueden pasar de las páginas a las voces y relatos que forman parte de la historia del programa.

Las historias también están en YouTube

Para acompañar el lanzamiento del libro, Radio Corazón creó una playlist especial en su canal de YouTube con las historias vinculadas a los códigos QR.

Así, quienes tengan el libro podrán escanear los códigos y volver a escuchar algunos de los relatos que el Rumpy recibió durante las distintas etapas de El Chacotero Sentimental.

La iniciativa busca que ambas plataformas vayan de la mano y que las nuevas generaciones también puedan conocer el formato que convirtió al programa en un espacio donde Chile se atrevió a contar sus historias.

El libro recorre tres décadas de El Chacotero Sentimental, desde sus inicios en Rock&Pop en 1996 hasta su consolidación en Radio Corazón. En sus páginas aparecen amores, infidelidades, secretos, reconciliaciones y confesiones que marcaron la historia del programa y de sus auditores.

¿Dónde comprar el libro?

El Chacotero Sentimental. El libro ya está disponible a través del Fondo de Cultura Económica.

Además, quienes quieran adquirirlo pueden acceder a un 10% de descuento por tiempo limitado utilizando el código RUMPY.

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