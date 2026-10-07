David Bisbal presenta “Eternos”, su nuevo álbum inspirado en los grandes clásicos de la música en español

David Bisbal vuelve a recorrer algunos de los grandes clásicos de la música iberoamericana con “Eternos”, su nuevo álbum, donde reinterpreta diez canciones que forman parte de la memoria musical de distintas generaciones.

El disco incluye reconocidos temas como “Adoro”, “Vivir Así Es Morir De Amor”, “Frente A Frente”, “Amor Eterno”, “Te Quiero, Te Quiero”, “Abrázame Muy Fuerte”, “Qué Sabe Nadie”, “El Amar Y El Querer”, “Quijote” y “Aquellas Pequeñas Cosas”.

David Bisbal celebra la música en español con “Eternos”

El repertorio reúne canciones asociadas a figuras fundamentales de la música en español, entre ellas Armando Manzanero, Juan Gabriel, Raphael, Julio Iglesias, José José, Camilo Sesto y Joan Manuel Serrat.

Sin embargo, “Eternos” no busca ser únicamente una colección de versiones. Bisbal propone una nueva lectura de estos clásicos desde su propia identidad artística, conectando la música de distintas épocas con su experiencia después de más de 25 años de carrera.

Además, varias de las canciones tienen un vínculo especial con su historia. “Vivir Así Es Morir De Amor” lo acompaña desde su casting para Operación Triunfo, mientras que “Adoro” fue una de las primeras canciones que interpretó ante millones de espectadores durante su paso por el programa.

También destaca su relación con Raphael a través de “Qué Sabe Nadie”, tema que ambos interpretaron juntos en televisión en 2019. A esto se suma el especial vínculo con Juan Gabriel, a quien Bisbal conoció en 2002, cuando recién comenzaba su carrera. Ambos posteriormente grabaron y compartieron escenario en México.

En “Eternos”, esa historia vuelve a aparecer mediante canciones como “Amor Eterno” y “Abrázame Muy Fuerte”, ahora interpretadas desde la experiencia personal del cantante español.

El lanzamiento además marca una nueva etapa para Bisbal sobre los escenarios. La gira “Eternos” comenzó el 6 de octubre en Chile y contempla más de 20 ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos, antes de continuar posteriormente por España.

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