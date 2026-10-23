Allison Göhler llamó en vivo a TVN para aclarar polémica y terminó protagonizando inesperado momento con Monserrat Álvarez

La polémica entre los meteorólogos de la televisión chilena sumó un nuevo capítulo este viernes. Allison Göhler se comunicó en vivo con el matinal de TVN para explicar sus declaraciones sobre los pronósticos del tiempo y aclarar su relación con Iván Torres.

La controversia comenzó luego de que la meteoróloga de Chilevisión cuestionara la difusión de un pronóstico que anticipaba lluvias para Navidad. En esa oportunidad, advirtió que resulta imposible determinar con tanta anticipación cómo estarán las condiciones meteorológicas.

«Imposible saberlo», señaló entonces, criticando la manera en que se entregó la información.

El tema volvió a generar comentarios después de que el matinal de CHV mostrara una imagen de cuatro meteorólogos de la televisión. En ella, todos aparecían con dibujos sobre sus rostros, excepto Göhler.

Ante la situación, la profesional decidió llamar directamente a TVN para conversar con Iván Torres y descartar cualquier problema personal con su colega.

«Yo jamás te haría un dibujo de esa manera, tú sabes que te quiero y estoy muy preocupada de que tú creas que yo tengo algo en tu contra», expresó.

Sin embargo, Monserrat Álvarez intervino para plantear una diferencia entre el vínculo personal y las discrepancias profesionales.

«Una cosa es que lo quieras, pero otra cosa es que puedas tener una discrepancia profesional con él, entonces parece que lo estuvieras echando al agua profesionalmente y eso hay que aclararlo», comentó la conductora.

Göhler respondió inmediatamente y negó haber cuestionado a Torres. «¿Por qué? ¿Qué he dicho en contra de Iván Torres? No he dicho absolutamente nada, no me he referido a Iván», sostuvo.

Durante la conversación, Eduardo Fuentes bromeó sobre la controversia y señaló que el asunto correspondía a Mega. Por su parte, Eduardo de la Iglesia recordó que los cuestionamientos iniciales de la meteoróloga apuntaban a Jaime Leyton.

Frente a esto, Göhler volvió a explicar sus declaraciones y defendió sus críticas a la forma en que se presentó el pronóstico.

«Yo critiqué un titular alarmista. A don Jaime, yo no le he criticado, respeto su pronóstico», aclaró.

El comentario de Allison Göhler que sorprendió al panel

Antes de finalizar la llamada, la meteoróloga lanzó un comentario sobre la audiencia de ambos canales. Según explicó, le habían comentado que TVN estaba aumentando su audiencia, mientras que Chilevisión experimentaba una baja.

«Así que dejemos la llamada hasta aquí», indicó para despedirse.

La frase provocó una inmediata reacción de Eduardo Fuentes, quien respondió: «La insolencia no se detiene».

Monserrat Álvarez, en tanto, se tomó el momento entre risas, aunque después manifestó su molestia por el comentario de la meteoróloga.

«Encuentro que fue superhiriente lo que dijo al último la Allison», concluyó la conductora.

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