Festival Bamba cerró su primera edición con 60 mil asistentes y grandes figuras de la música latina: así fueron sus dos jornadas

El Parque O’Higgins se convirtió en el epicentro de la música latinoamericana durante el fin de semana. El Festival Bamba convocó a 60 mil personas entre el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, con una programación que reunió a figuras internacionales y exponentes de la escena chilena.

La primera edición del evento congregó a cerca de 30 mil asistentes por jornada. Su propuesta buscó destacar la diversidad musical del continente a través de géneros como el pop, el rock, la salsa, la cumbia y los sonidos tropicales.

El encuentro nació de una iniciativa impulsada por el colombiano Juanes junto a la productora Lotus y su equipo de representación, liderado por Rafael Restrepo. El proyecto comenzó a gestarse siete años atrás con el objetivo de crear un espacio de gran escala dedicado a la música y la identidad latina.

Juanes y Marc Anthony marcaron la primera jornada

El sábado estuvo encabezado por Juanes y Marc Anthony, quienes protagonizaron dos de los espectáculos más esperados del festival. El colombiano repasó canciones emblemáticas de su carrera, entre ellas La Camisa Negra, A Dios le Pido y Me Enamora, en una presentación que hizo cantar al público.

La jornada también contó con la participación de Los Vásquez, quienes llevaron su característico pop cebolla al escenario. El dúo chileno hizo corear sus canciones a los asistentes y protagonizó uno de los momentos destacados de la noche junto a María José Quintanilla.

La programación incluyó, además, a Los Pericos, Conociendo Rusia, Jovanotti, Elena Rose, Coti, Gale, Catalina y Las Bordonas de Oro, y Seamoon, entre otros artistas.

El cierre quedó en manos de Marc Anthony. El salsero hizo bailar al público con éxitos como Vivir Mi Vida y Valió la Pena. De esta manera, transformó el recinto en una gran fiesta al ritmo de sus clásicos.

Fito Páez y Carlos Vives cerraron el Festival Bamba

El domingo, la música continuó con una cartelera que combinó distintas generaciones y propuestas sonoras. Entre los nombres que destacaron estuvieron Bomba Estéreo, Ráfaga, Orishas, iLe y Amigo de Artistas.

Uno de los momentos más esperados llegó con Fito Páez. El músico argentino recorrió parte de su reconocido repertorio y convirtió su presentación en un karaoke masivo con canciones que han marcado a distintas generaciones.

La responsabilidad de cerrar el encuentro recayó en Carlos Vives. Quien llevó al escenario sus clásicos y la mezcla de vallenato, pop y ritmos colombianos que caracteriza su trayectoria.

El espectáculo también tuvo un momento especial con la aparición de Juanes junto a Vives para interpretar La Gota Fría, uno de los cruces musicales que marcaron el cierre del festival.

La segunda jornada también contó con Aura Bae, Çantamarta y Paloma Murphy, entre otras propuestas que aportaron nuevos sonidos a la programación.

Más allá de los conciertos, el encuentro incorporó espacios gastronómicos con sabores de distintos países y áreas dedicadas a la cultura y los oficios, ampliando la experiencia para quienes llegaron al Parque O’Higgins.

Con 60 mil asistentes en sus dos jornadas, el Festival Bamba concretó una apuesta que buscó reunir a distintas generaciones en torno a un patrimonio compartido: la música latinoamericana. Su primera edición dejó como protagonista la diversidad de ritmos, artistas y públicos que conviven en el continente.

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