Álvaro Ballero revela el difícil dilema que enfrenta y que podría cambiar su vida: «No quiero perder a mi mujer»

Álvaro Ballero volvió a generar comentarios en redes sociales tras revelar que enfrenta una importante decisión. El exintegrante de «Protagonistas de la fama» evalúa regresar a un reality, pero la propuesta también podría tener consecuencias en su vida personal.

El rostro televisivo utilizó sus historias de Instagram para preguntarle directamente a sus seguidores si debería aceptar una eventual participación en «Volverías con tu ex? 3», programa de Mega.

«¿Entro o no a VCTE3?», escribió Ballero en una primera publicación. Junto a la pregunta, compartió una encuesta para que los usuarios escogieran entre las opciones «sí» y «no».

Álvaro Ballero enfrenta decisión que podría cambiarlo todo

Sin embargo, en una segunda historia entregó más detalles sobre el complejo escenario que enfrenta. Según explicó, aceptar la propuesta podría afectar distintos aspectos de su vida.

«Esta es probablemente una de las decisiones más difíciles en mi vida… Aceptar la oferta y poner en juicio mi imagen, mis sueños y mi mujer. Rechazar la oferta y poner en juego mis responsabilidades financieras y mi futuro», expresó.

Ballero también dejó en claro cuál es su principal prioridad al momento de analizar la propuesta.

«Lo único que sé que no quiero perder a mi mujer @valentinaveterinaria. Por ti lo doy todo, y pierdo todo también», manifestó.

La situación ocurre años después de su participación en «Volverías con tu ex? 2». En aquella temporada, Ballero terminó su relación con Ludmila Ksenofontova y posteriormente inició un romance con Valentina Schnitzer, conocida médica veterinaria.

A esto se suma el factor económico. En el programa «Plan Perfecto» se comentó que Mega habría puesto sobre la mesa una millonaria oferta para concretar su regreso a un reality.

De acuerdo con esa versión, el canal habría ofrecido cerca de $70 millones por un contrato inicial de dos semanas. Esto equivaldría a unos $35 millones por semana.

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